Avstriya prezidenti Alexander Van der Bellen yüksək xərclər və büdcə məhdudiyyətləri səbəbindən noyabrda Braziliyada keçiriləcək COP30 iqlim konfransında iştirak etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avstriyanın ORF telekanalı məlumat yayıb.

"Avstriya Federal Prezidenti Alexander Van der Bellen noyabrda Braziliyada keçiriləcək COP30 qlobal iqlim konfransında iştirak etməyəcək. İmtinanın səbəbi "büdcə intizamı" kimi göstərilib", - məlumatda qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.