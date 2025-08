Sivasda kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusun uçurumdan aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Qəza nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4-ü ağır olmaqla 18 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə aidiyyatı qurumlar cəlb olunub. Qəzanın baş vermə səbəbi araşdırılır.

