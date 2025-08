Füzuli və Arxadağ şəhərləri qardaşlaşacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdıməhəmmədov Avazada Özbəkistan Prezidenti və Azərbaycanın Baş naziri ilə keçirilən üçtərəfli görüşdə deyib.

O, Azərbaycanda səfərdə olarkən Prezident İlham Əliyevlə Füzuli rayonunda məscidin tikintisi, habelə Füzuli və Arxadağ şəhərlərinin qardaşlaşması ilə bağlı razılığın əldə olunduğunu bildirib.

