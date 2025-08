Avqustun 7-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Avqustun 7-də Yardımlı rayonunun bəzi kəndlərində qaz təchizatı dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, qaz təchizatının dayandırılmasına səbəb rayon ərazisində yerləşən “Yardımlı Əngəvül əhali” ölçü qovşağı üzərində quraşdırılmış qaz sayğacının dövri yoxlamadan keçirilmiş digər qaz sayğacı ilə əvəz olunmasıdır.

Bu məqsədlə avqustun 7-də saat 14:00-dan 16:00-dək “Əngəvül” qaz paylayıcı stansiyasından qidalanan Əngəvül, Binə, Büzünbül, Vərgədüz, Züvüc və Zövnə kəndləri də daxil olmaqla, ümumilikdə 680 abonentin qaz təchizatının müvəqqəti olaraq dayandırılması planlaşdırılır.

