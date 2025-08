Səidə Behbudova vəfat etdi - FOTO

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Səidə Behbudova vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, S.Behbudova xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Səidə Behbudova 1973-cü ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim, daha sonra dosent, 2000-ci ildən isə professor olaraq çalışıb. “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülüb. 2012-ci ildən ömrünün sonunadək Çukurova Universiteti Dövlət Konservatoriyasının “Fortepiano” ixtisası üzrə professor heyətində fəaliyyət göstərib.

