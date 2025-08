Türkiyənin keçmiş Bayındırlıq və İskan naziri, eyni zamanda Samsun Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sabiq sədri Mustafa Demir vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, 64 yaşlı siyasətçi bir müddətdir müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib.

