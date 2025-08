Aida Tağızadə vəfat etdi - FOTO

Musiqişünas, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Aida Tağızadə 91 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə musiqişünas, Əməkdar incəsənət xadimi, professor Zümrüd Dadaşzadə məlumat verib.

O bildirib ki, mərhum alim bu gün səhər saatlarında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Aida Zeynal qızı Tağızadə 1934-cü il fevralın 5-də Şuşa şəhərində anadan olub. O, 1958-ci ildən Bakı Musiqİ Akademiyasında (BMA-da) fəaliyyət göstərib. 1996–2007-ci illərdə fəaliyyətini Türkiyənin Ankara Bilkənd Universitetində davam etdirib. Bir neçə monoqrafiya, 100-ə yaxın məqalənin müəllifidir.

