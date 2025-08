Ədliyyə polkovniki Ələsgərov Aydın Abdulla oğlu Hərbi Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

