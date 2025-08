Şagird xarici ölkədən gəldiyi halda onun Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil müəssisələrində yerdəyişməsi şagird üçün müvəqqəti ÜTİS kodu alındıqdan sonra sy.edu.az portalı vasitəsilə aparılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bütün ümumi təhsil müəssisələri tərəfindən şərti ÜTİS kodu verilə bilir.

