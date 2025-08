Hövsanda su niyə yoxdur?

Hövsan qəsəbəsi sakinləri gün ərzində suyun verilməməsindən şikayət edirlər.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə daxil olan müraciətə görə, su yalnız gecə saat 1-dən sonra normal təzyiqlə verilir.

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, havaların kəskin istiləşməsi suya olan tələbatı artırıb. Mövcud sistemin yüklənməsinin qarşısını almaq və tələbatı balanslı qarşılamaq üçün su təchizatı qrafik rejimlə tənzimlənir:

“Hazırda əhalinin 70%-dən çoxu 24 saatlıq rejimlə təmin olunur, digərlərinə isə 12, 8 və 4 saatlıq qrafik tətbiq edilir. Əsasən qanunsuz salınmış yaşayış sahələrində və qeyri-qanuni birləşmələr olan ərazilərdə fasilələr yaşanır. Su itkiləri də əsas problemlər sırasındadır. Artan temperatur, əhali və bağ evlərinə köç kimi amillər suya olan yükü artırıb. Bəzi ərazilərdə 24 saatlıq su rejimi 12 saata, 4+4 saatlıq rejim isə 3+3 saata endirilib”.

Qeyd olunub ki, Ceyranbatan, Oğuz-Qəbələ-Bakı və Kür su qurğularında su istehsalı artırılır, yeni layihələr icra olunur. İşlər 24 saatlıq rejimdə davam edir və bir çox ərazidə su təchizatı əvvəlki vəziyyətə qaytarılıb.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.