Açıq havada ocaq yandıranlar cəzalandırıla bilər

Yay aylarında açıq ərazilərdə ehtiyyatsızlıqdan baş verən yanğınlar artır. Xüsusilə istirahət zamanı yandırılan ocaqlar və söndürülməyən közlər ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Bəs belə hallara görə qanunvericilik nə deyir?

Hüquqşünas Ramil Süleymanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı "Yanğın təhlükəsizliyi haqqında" qanun mövcuddur.

O qeyd edib ki, həmin qanunda dövlətin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə yanaşı, ölkə ərazisində yaşayan fiziki şəxslərin, vəzifəli şəxslərin, habelə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin yanğın təhlükəsizliyi sahəsində davranış qaydaları da tənzimlənir:

“Qanunun 36-cı maddəsində qeyd olunur ki, bu qanunun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasında inzibati və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Belə ki, əgər yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaması nəticəsində yanğın baş verərsə, bu zaman qanun pozuntusunun xarakterindən asılı olaraq müvafiq məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunur. Əgər fiziki şəxs yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etmədikdə və nəticədə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və ya digər obyektlərdə yanğın təhlükəsi yaradarsa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 518.1-ci maddəsinə əsasən, fiziki şəxsə xəbərdarlıq edilir və ya o, 20 manatdan 30 manata qədər cərimə olunur. Vəzifəli şəxslərə 100 manatdan 150 manata qədər, hüquqi şəxslərə isə 350 manatdan 500 manata qədər cərimə tətbiq oluna bilər”.

Hüquqşünas əlavə edib ki, ehtiyatsızlıqdan yanğına səbəb olub kiminsə səhhətinə zərər vurulsa, məsuliyyət yaranır:

“Əgər yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması nəticəsində ehtiyatsızlıqdan insanların səhhətinə az ağır və ya ağır dərəcəli xəsarət yetirilərsə, bu zaman Cinayət Məcəlləsinin 225.1-ci maddəsinə əsasən, 2000 manatdan 4000 manata qədər cərimə, üç ilə qədər vəzifə tutmaq və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrumetmə, iki ilə qədər müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası tətbiq oluna bilər. Bundan əlavə, dövlətin balansında olan əmlaka və ekosistemə vurulan zərərə görə də məsuliyyət nəzərdə tutulur. Bu halda şəxs faktiki vurulmuş zərəri ödəməli və əlavə olaraq mülki məsuliyyətə cəlb oluna bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

