Ukraynanın "Zorya" komandasının yarımmüdafiəçisi Vladimir Belotserkovets 25 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Futbolçunun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Oyunçu “Zorya”nın heyətində 11 matçda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

