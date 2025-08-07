Şəmkirdəki qəzada ölənlərin adları məlum oldu

Şəmkirdə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində ölənlərin və xəsarət alanların kimliyi məlum olub
Metbuat.az xəbər verir ki, ölənlərin 4-ü kişi, 3-ü qadındır:
- 1992-ci il təvəllüdlü Şadət Bayramov,
- 1975-ci il təvəllüdlü Bəsti Nəbiyeva,
- 1977-ci il təvəllüdlü Aydın Pənahov,
- 1962-ci il təvəllüdlü Qızxanım Tomayeva,
- 2008-ci il təvəllüdlü Kənan Məmmədov,
- 1978-ci il təvəllüdlü Fəxriyyə Novruzova
- 1966-ci il təvəllüdlü Arif Bağırov.
Xəsarət alanlar isə, 1975-ci il təvəllüdlü Şahniyar Pənahova, 1969-cı il təvəllüdlü Kamran Məmmədov, 2004-ci il təvəllüdlü Nərmin Əliyeva, 1995-ci il təvəllüdlü Məcid Qəribov və 1970-ci il təvəllüdlü Bəkinaz Gözəlovadır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.