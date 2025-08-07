"Sabah" səfərdən qalib qayıda biləcək?

"Sabah" səfərdən qalib qayıda biləcək?
15:01 7 Avqust 2025
141 İdman
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində "Sabah" Bolqarıstan klubu olan "Levski" ilə qarşılaşacaq. Görəsən, bu çətin mübarizənin qalibi kim olacaq? "Sabah" mərhələni keçə biləcək?

İdman eksperti Ramiz Mirzəzadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu mövsüm Valdas Dambrauskasın rəhbərliyi altında komanda yeni futbolçular və yeni sistemlə yola çıxıb.

Ekspertin sözlərinə görə, əvvəlki mərhələdə “Petrokub” üzərində həm səfərdə, həm də evdə əldə olunan inamlı qələbə azarkeşlərin komandaya olan inamını daha da artırıb:

““Sabah”ın xüsusilə hücum xətti çox effektiv təsir bağışlayır. Coy-Lens Mikelsin ardıcıl oyunlarda het-trik etməklə fərqlənib, Pavol Şafranko isə əla performans göstərib. Bu da hücum xətti haqqında yalnız ağız dolusu danışmağa əsas verir. Müdafiə xəttinin yenidən formalaşdırılması isə komandanın bəlkə də nisbətən zəif görünən tərəfidir. Çünki müdafiədə çıxış edən dörd oyunçunun demək olar ki, hamısı yenidir. Zedadka müdafiənin sağında yeni oyunçudur. Stiv Solvet mərkəzdə yeni simadır. İqor Noqeyra ötən mövsüm əsas heyətə düşmək uğrunda mübarizə aparırdı və yalnız Aminin zədələnməsi, Çaklanın müdafiənin sağına keçməsindən sonra əsas heyətdə yer ala bildi. Sol cinahda isə Boyan Letiç ötən mövsüm əsas heyət üzvü kimi görünmürdü. Ancaq bu mövsümün ilk oyunlarından sonra artıq Dambrauskas Letiçi sol cinahda oynatmağa başlayıb və müdafiə xətti sanki yenidən formalaşmağa başlayıb”.

R.Mirzəzadənin fikrincə, müdafiə xətti zamanla daha effektiv görünəcək:

“Son oyunda İqor Noqeyra “Petrokub”la matçda zədələndi və bu, işləri bir qədər çətinləşdirə bilər. Onun bu gün “Levski” ilə oyunda iştirak edib-etməyəcəyi barədə dəqiq məlumatım olmasa da, ümid edirəm ki, “Sabah”ın müdafiə xətti bu baxımdan ciddi əziyyət çəkməz. Yenə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, “Sabah”ın ön xətt futbolçularının fərdi bacarığı və keyfiyyəti istənilən komandanı çətinə sala bilər. “Levski” tarixi və tanınmış Bolqarıstan klubudur. Amma buna baxmayaraq, “Sabah”ın bu oyunda növbəti mərhələ üçün sərfəli nəticə qazana biləcəyinə inanıram”.

Qeyd edək ki, "Sabah"la "Levski" arasındakı oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Sabah Levski Ramiz Mirzəzadə
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Osimhen və Sanenin transferi ​"Qalatasaray"ı qarışdırdı

Osimhen və Sanenin transferi ​"Qalatasaray"ı qarışdırdı

07 Avqust 2025 09:45
Benzianın yeni klubu məlum oldu -

Benzianın yeni klubu məlum oldu - FOTO

07 Avqust 2025 09:35
"Fənərbaxça"nın istədiyi əfsanənin transferi açıqlandı

"Fənərbaxça"nın istədiyi əfsanənin transferi açıqlandı

07 Avqust 2025 08:25
"Fənərbaxça" məğlub oldu -

"Fənərbaxça" məğlub oldu - ÇL

07 Avqust 2025 01:19
"Qarabağ"ın potensial rəqibləri sülhə razılaşdılar

"Qarabağ"ın potensial rəqibləri sülhə razılaşdılar

07 Avqust 2025 00:18
​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu bilindi

​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu bilindi

06 Avqust 2025 22:42
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan Prezidenti ABŞ-a işgüzar səfərə getdi

07 Avqust 2025 15:47

"Şagirdlərin yerdəyişmə prosesində heç bir prioritet tətbiq olunmur" -

07 Avqust 2025 15:42

"Sabah" səfərdən qalib qayıda biləcək?

07 Avqust 2025 15:01

MİQ-in vakansiya seçimi bu tarixdə başlayacaq -

07 Avqust 2025 14:55

Abşeron dairəvi marşrutu üzrə bəzi reyslər ləğv edilir

07 Avqust 2025 14:27

Hakan Fidan Suriyaya getdi

07 Avqust 2025 14:16

Rusiya və Türkiyə XİN başçısı telefon danışığı apardı

07 Avqust 2025 13:54

Rusiyada təyyarə təcili eniş etdi

07 Avqust 2025 13:46

Avqustun 8-də havanın temperaturu dəyişəcək

07 Avqust 2025 13:25

Sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərən şəxslərə və əhaliyə çağırış

07 Avqust 2025 13:21