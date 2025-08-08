Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım - FOTO

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan feysbuk hesabında maraqlı paylaşım edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımında xristian dininin müqəddəs kitabı İncilin “Matta 5:9” ayəsindən sitat gətirib.
Həmin sitatda isə deyilir: “Sülh yaradanlar nə bəxtiyardırlar! Çünki onlar Allahın övladları adlanacaqlar”.
Qeyd edək ki, bu gün Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla görüşü keçiriləcək. Bu tarixi görüş zamanı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanacağı gözlənilir.