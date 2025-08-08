Bu gün Vaşinqtonda mühüm görüş var

Bu gün Vaşinqtonda mühüm görüş var
09:18 8 Avqust 2025
45 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu gün Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla görüşü keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk olaraq Trampın Bakı vaxtı ilə 22:30-da N.Paşinyanla, 23:20-də isə Prezident İlham Əliyevlə görüş keçirəcəyi planlaşdırılır.

Gecə yarısı isə üç lider birgə bəyanat verəcək.

Bu tarixi görüş zamanı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanacağı gözlənilir.

Bununla yanaşı, görüş çərçivəsində ABŞ hər iki ölkə ilə ikitərəfli sazişlər də bağlayacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım -

Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım -FOTO

08 Avqust 2025 12:19
Vaşinqtonda İlham Əliyevin Stiv Uitkoff ilə görüşü oldu

Vaşinqtonda İlham Əliyevin Stiv Uitkoff ilə görüşü oldu

08 Avqust 2025 01:19
Əliyevlə Paşinyan Vaşinqtonda Birgə Bəyannamə imzalaya bilər

Əliyevlə Paşinyan Vaşinqtonda Birgə Bəyannamə imzalaya bilər

08 Avqust 2025 00:48
ABŞ sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlıdır -

ABŞ sülh sazişinin əldə edilməsində maraqlıdır - Açıqlama

07 Avqust 2025 23:34
Quterreş Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü alqışlayır

Quterreş Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü alqışlayır

07 Avqust 2025 19:05
Pezeşkianın İrəvana səfəri səfəri nə vəd edir? -

Pezeşkianın İrəvana səfəri səfəri nə vəd edir? - ŞƏRH

07 Avqust 2025 16:44
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri artdı

08 Avqust 2025 13:04

FHN bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırdı -

08 Avqust 2025 12:53

"Qarabağ"ın oyununa satılan biletlərin sayı açıqlandı

08 Avqust 2025 12:52

Bu tarixdən havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 12:47

Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

08 Avqust 2025 12:31

Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım -

08 Avqust 2025 12:19

Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək

08 Avqust 2025 12:08

Saat 12:00-da işıq kəsiləcək -

08 Avqust 2025 11:57

Azərbaycan 12 illik təhsilə keçir?

08 Avqust 2025 11:49

2025-ci ilin sonuncu planetlər paradı olacaq

08 Avqust 2025 11:21