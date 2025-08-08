Növbəti Ümrə ziyarətinin vaxtı açıqlandı

Növbəti Ümrə ziyarətinin vaxtı açıqlandı
15:35 8 Avqust 2025
159 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) tərəfindən təşkil edilən növbəti Ümrə ziyarətinin vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a açıqlamasında İdarənin Xarici Əlaqələr şöbəsinin müdiri və Həcc Elektron Sistem rəhbəri Vüsal Cahangiri deyib.

O bildirib ki, növbəti Ümrə ziyarəti sentyabr ayının əvvəlinə, Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud günlərinə təsadüf edəcək.

Onun sözlərinə görə, aprel ayının 20-dən dayandırılan Ümrə ziyarətinin ilk qrupu iyulun 30-da yola düşüb.

“İlk qrup avqustun 6-da Ümrə ziyarətindən geri qayıdıb. İkinci qrupun isə sentyabr ayının əvvəlində yola düşməsi gözlənilir. Qruplar 10 nəfərdən 25 nəfərə qədər təşkil olunur. Ayda 2-3 qrup yola salınır. Bu proses Həcc ziyarətinə təxminən 1 ay qalmışa qədər davam edəcək.

Ümrə ziyarətinin qiyməti hotel və xidmət səviyyələrinə görə 1000 dollar və ya yuxarı olur”, - V.Cahangiri əlavə edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avqustun 12-dək havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

Avqustun 12-dək havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 17:20
Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə reyslərin sayı artırılır

Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə reyslərin sayı artırılır

08 Avqust 2025 17:11
Vəfat edən şəxsin pensiyasını kimlər ala bilər?

Vəfat edən şəxsin pensiyasını kimlər ala bilər?

08 Avqust 2025 16:32
İcra başçısı onları işdən çıxardı

İcra başçısı onları işdən çıxardı

08 Avqust 2025 16:27
Güclü küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

Güclü küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

08 Avqust 2025 15:29
AZAL rəhbərliyi Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət etdi

AZAL rəhbərliyi Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət etdi

08 Avqust 2025 15:03
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Banu obrazı bütün qadınların iç səsidir" -

08 Avqust 2025 17:48

Putin Hindistana səfər edəcək

08 Avqust 2025 17:42

Zəngəzur dəhlizinə "Tramp körpüsü" adı verilib? -

08 Avqust 2025 17:36

Taksi sürücülərinin imtahanında neçə nəfər uğur qazanıb?

08 Avqust 2025 17:26

Avqustun 12-dək havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 17:20

907-ci düzəliş ləğv olunur? -

08 Avqust 2025 17:14

Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə reyslərin sayı artırılır

08 Avqust 2025 17:11

Zəngəzurla bağlı gözlənilməz qərar:

08 Avqust 2025 16:59

Tarixi enerji əməkdaşlığı Azərbaycan üçün nə vəd edir? -

08 Avqust 2025 16:50

Rəsmi Bakı Gürcüstanın suverenliyinə dəstək ifadə edib

08 Avqust 2025 16:42