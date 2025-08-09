Cinayətdə şübhəli bilinən 42 nəfər saxlanıldı

Cinayətdə şübhəli bilinən 42 nəfər saxlanıldı
10:33 9 Avqust 2025
138 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 8-də ölkə ərazisində qeydə alınan 43, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 93, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 73 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 19, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 8 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 42 nəfər saxlanılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda zəlzələ oldu

Azərbaycanda zəlzələ oldu

09 Avqust 2025 11:21
İxtisas seçimi edəcək abituriyentlərin nəzərinə

İxtisas seçimi edəcək abituriyentlərin nəzərinə

09 Avqust 2025 10:58
Şahbaz Şərifdən Vaşinqton görüşünə reaksiya

Şahbaz Şərifdən Vaşinqton görüşünə reaksiya

09 Avqust 2025 09:10
Bu qatarların həftəsonu qrafiki dəyişdi

Bu qatarların həftəsonu qrafiki dəyişdi

08 Avqust 2025 22:33
Təbiətə 18 min manatdan çox ziyan vuruldu

Təbiətə 18 min manatdan çox ziyan vuruldu

08 Avqust 2025 19:58
Avqustun 10-da hava kəskin dəyişəcək

Avqustun 10-da hava kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 19:32
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Paşinyan İlham Əliyevlə foto çəkdirdi -

09 Avqust 2025 11:13

İxtisas seçimi edəcək abituriyentlərin nəzərinə

09 Avqust 2025 10:58

"Bu əraziləri Azərbaycana qaytarmalıyıq" -

09 Avqust 2025 10:55

Cinayətdə şübhəli bilinən 42 nəfər saxlanıldı

09 Avqust 2025 10:33

Prezidentin müsahibəsinin tam

09 Avqust 2025 10:20

XİN Vaşinqton görüşünün detallarını açıqladı

09 Avqust 2025 10:09

Qəbələdə yanğın törədən şəxs saxlanıldı

09 Avqust 2025 09:38

Hakan Fidan Ceyhun Bayramovu təbrik etdi

09 Avqust 2025 09:26

Paraflanmış sülh sazişinin mətni bu tarixdə dərc ediləcək

09 Avqust 2025 09:24

Şahbaz Şərifdən Vaşinqton görüşünə reaksiya

09 Avqust 2025 09:10