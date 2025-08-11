Geomaqnit qasırğası olacaq

Geomaqnit qasırğası olacaq
11:56 11 Avqust 2025
183 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası kosmik hava durumu və proqnozunu açıqlayıb.

Rəsədxanadan Metbuat.az-a bildirilib ki, Günəşin fəallığı artaraq, əsasən M sinif alışmalar qeydə alınıb. Yerə yönəlmiş tac kütlə atılmaları (TKA) qeydə alınıb. Günəşin səthində ləkələrin sayı artaraq 11 ləkə qrupunda 155 ləkə və cənub yarımkürəsində böyük tac dəliyi müşahidə olunur.

Günəş küləyinin maksimal sürəti saniyədə 839 kilometrədək artıb.

Hazırda Günəş küləyinin sürəti saniyədə 534 kilometrdir.

Günəş ləkəsi mərkəzi meridian yaxınlığında yerləşdiyindən və tac dəliklərinin də əlavə təsiri nəticəsində avqustun 8-10-da G1-G2 səviyyəli geomaqnit qasırğası müşahidə olunub. Hazırda kosmik hava aktivdir.

Proqnoz günlərində (11-17 avqust) C sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 99 faiz, M (R1-R2) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı 55 faiz, X (R3) sinif alışmanın baş verməsi ehtimalı isə 10 faizdir.

Enerjisi 2 MeV-dən çox olan elektron və 10 MeV-dən çox enerji yüklü proton selinin avqustun 11-dən 13-dək yüksək səviyyədə olacağı gözlənilir.

Günəş küləyinin müsbət qütblü tac dəliyi axınlarının təsiri ilə sürətinin yenə də yüksək olacağı gözlənilir.

Geomaqnit sahəsinin müsbət qütblü tac dəliyi axınlarının təsiri ilə 11-13 avqustda G1 səviyyəli geomaqnit qasırğası, sonra isə 18 avqustadək qeyri-sabit və sakit səviyyələrdə olacağı proqnozlaşdırılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndiriləcək

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndiriləcək

11 Avqust 2025 14:13
Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

11 Avqust 2025 14:10
Azərbaycanda ucuzlaşan və bahalaşan məhsullar -

Azərbaycanda ucuzlaşan və bahalaşan məhsullar - SİYAHI

11 Avqust 2025 13:45
Tahir İbrahimov vəfat etdi -

Tahir İbrahimov vəfat etdi -FOTO

11 Avqust 2025 13:30
Avqustun 12-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 12-də havanın temperaturu dəyişəcək

11 Avqust 2025 12:58
Azad edilmiş ərazilərdə daha 143 mina aşkarlandı

Azad edilmiş ərazilərdə daha 143 mina aşkarlandı

11 Avqust 2025 12:43
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sabah çimərliklərdə 27 dərəcə isti olacaq

11 Avqust 2025 14:21

Transxəzər Fiber-Optik layihəsi informasiya təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək -

11 Avqust 2025 14:16

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndiriləcək

11 Avqust 2025 14:13

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

11 Avqust 2025 14:10

Prezident onu təltif etdi -

11 Avqust 2025 13:54

Vladimir Fekete “Dostluq” ordeni ilə təltif edildi

11 Avqust 2025 13:52

Azərbaycanda ucuzlaşan və bahalaşan məhsullar -

11 Avqust 2025 13:45

Tahir İbrahimov vəfat etdi -

11 Avqust 2025 13:30

Məktəbli forması ilə bağlı rəsmi açıqlama

11 Avqust 2025 13:21

İran Ermənistana xəbərdarlıq etdi

11 Avqust 2025 13:13