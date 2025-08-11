Tahir İbrahimov vəfat etdi - FOTO

Tahir İbrahimov vəfat etdi -
13:30 11 Avqust 2025
161 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Coğrafi ekologiya kafedrasının dosenti Tahir İbrahimov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BDU məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Tahir İbrahimov 1946-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalında anadan olub.

"1964-1969-cü illərdə BDU-nun Geologiya-coğrafiya fakültəsində, 1986-1989-cu illərdə AMEA-nın Coğrafiya İnstitutunda aspiranturada təhsil alıb. 1987-ci ildə “Kür-Araz ovalığındakı qoruq və yasaqlıqların landşaftları və onların ekoloji şəraitini yaxşılaşdırma yolları” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, coğrafiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi, 2008-ci ildə dosent elmi adını alıb.

1971-1973-cü illərdə Coğrafiya İnstitutunda elmi işçi, 1973-1975-ci illərdə Bakı şəhəri 172 və 173 saylı orta məktəblərdə müəllim, 1975-1999-cu illərdə Coğrafiya İnstitutunda baş elmi işçi və böyük elmi işçi, 1999-2003-cü illərdə BDU-nun Fiziki coğrafiya kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent əvəzi kimi çalışıb. 2014-cü ildən Coğrafi ekologiya kafedrasının dosenti idi.

Tahir İbrahimovun tədqiqat sahəsi landşaftşünaslıq, ekologiya, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri olub. O, 2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə təltif olunub.

BDU rəhbərliyi və kollektivi Tahir İbrahimovun vəfatından kədərlənir, ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin!", - məlumatda qeyd olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndiriləcək

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndiriləcək

11 Avqust 2025 14:13
Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

11 Avqust 2025 14:10
Azərbaycanda ucuzlaşan və bahalaşan məhsullar -

Azərbaycanda ucuzlaşan və bahalaşan məhsullar - SİYAHI

11 Avqust 2025 13:45
Avqustun 12-də havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 12-də havanın temperaturu dəyişəcək

11 Avqust 2025 12:58
Azad edilmiş ərazilərdə daha 143 mina aşkarlandı

Azad edilmiş ərazilərdə daha 143 mina aşkarlandı

11 Avqust 2025 12:43
Bu kluba mətbuat katibi təyin olundu

Bu kluba mətbuat katibi təyin olundu

11 Avqust 2025 12:40
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sabah çimərliklərdə 27 dərəcə isti olacaq

11 Avqust 2025 14:21

Transxəzər Fiber-Optik layihəsi informasiya təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək -

11 Avqust 2025 14:16

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndiriləcək

11 Avqust 2025 14:13

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

11 Avqust 2025 14:10

Vladimir Fekete “Dostluq” ordeni ilə təltif edildi

11 Avqust 2025 13:52

Azərbaycanda ucuzlaşan və bahalaşan məhsullar -

11 Avqust 2025 13:45

Tahir İbrahimov vəfat etdi -

11 Avqust 2025 13:30

Məktəbli forması ilə bağlı rəsmi açıqlama

11 Avqust 2025 13:21

Avqustun 12-də havanın temperaturu dəyişəcək

11 Avqust 2025 12:58

Azərbaycanda 7 ayda inflyasiya göstəriciləri açıqlandı

11 Avqust 2025 12:54