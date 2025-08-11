Xarici borc üzrə qaytarılan vəsait açıqlandı

Xarici borc üzrə qaytarılan vəsait açıqlandı
15:17 11 Avqust 2025
Bu ilin birinci yarımilində Azərbaycanın dövlət borcu 25 milyard 695 milyon manat təşkil edib. Bu da ümumi daxili məhsulun 19,6%-i deməkdir.

Maliyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, dövlət borcunun 17 milyard 177 milyon manatı (66,8%) daxili, 5 milyard 10 milyon manatı (33,2%) xarici borcdur.

Hesabat dövründə büdcədən dövlət borcuna xidmət xərcləri 1 milyard 27 milyon manat olub.

Daxili dövlət borcu üzrə 328 milyon manat, xarici borc üzrə 698,8 milyon manat geri qaytarılıb.

Qeyd edək ki, xarici borc üzrə ödənilən 698,8 milyon manatın 200 milyon manatı fazilər üzrə hesablanan məbləğ təşkil edib.

