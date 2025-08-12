Qanunsuz reklamlarla bağlı baxılmış müraciətlərin sayı açıqlandı

Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində qanunsuz reklamların yayımı ilə əlaqədar Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən 80 müraciətə baxılıb.
Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, baxılmış müraciətlərin sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25% artıb.
Müraciətlərin 37-si xidmət, 15-i ticarət, 8-i qeyri-qida məhsulları, 4-ü ictimai iaşə, 2-si dərman vasitələri və tibbi avadanlıqlar, 1-i qida məhsulları, 1-i tütün məmulatları, 12-si isə digər sahələrlə bağlı olub.