​Azərbaycan nümayəndə heyəti G20 Dinlərarası Dialoq Forumunda iştirak edir - FOTO

Avqustun 10-dan 14-dək Cənubi Afrika Respublikasının Keyptaun şəhərində G20 Dinlərarası Dialoq Forumu keçirilir. “Fəaliyyətdə humanizm: Həssas icmalar diqqət mərkəzində” mövzusuna həsr olunan Forumda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi altında Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndə heyətinin tərkibinə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov, Mərkəzin icraçı direktorunun müavini Ramin Qəmbərov, Milli Məclisin deputatları Fazil Mustafa və Cavanşir Paşazadə daxildir.
Forumun açılışında çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bəşəriyyətin sülh, tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət dəyərlərinə hər zamankından daha çox ehtiyac duyduğunu vurğulayıb. O, dünyada münaqişələrin, dini və etnik zəmində ayrı-seçkiliyin artmasının qlobal sabitliyə ciddi təhdid yaratdığını qeyd edərək, beynəlxalq ictimaiyyəti dini liderlər və ictimai xadimlərlə əməkdaşlıqda fəal olmağa çağırıb.
Forumun “Həmrəylik üçün təhsil: Mədəniyyətlərarası dini savadlılıq, humanizm və dini gərginliklə, zorakılıqla mübarizə” mövzusuna həsr olunan panel iclasında Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov çıxış edib. O mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb, mövzu üzrə Azərbaycanın təcrübəsi və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təhsil və gənclərlə bağlı fəaliyyəti haqda danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, təhsil biliklə yanaşı həm də dəyərdır, cəmiyyətlərin formalaşdırılması, müxtəlif dinlərə, mədəniyyətlərə malik insanlar arasında körpülərin qurulması, sosial birliyin qorunması və qarşılıqlı hörmətin təşviqində mühüm rol oynayır.
Rəvan Həsənov vurğulayıb ki, müxtəlif dini və etnik icmaların bir arada yaşadığıAzərbaycanda multikulturalizm xalqın mənəvi sərvəti, eyni zamanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir və bu təhsildən başlayır. Azərbaycanın təcrübəsi göstərir ki, mədəniyyətlərarası və dinlərarası maarifləndirməyə əsaslanan təhsil ictimai harmoniyanı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə bilər. Bu sahədə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Mərkəz həm ölkə daxilində, həm də xaricdə tolerantlıq, birgəyaşayış kimi dəyərləri təbliğ edən təhsil proqramları hazırlayıb. Dünyanın 27-dən çox universitetində “Azərbaycan multikulturalizmi”, eyni zamanda Azərbaycanın bütün universitetlərində “Multikulturalizmə giriş” fənnləri tədris olunur. Bu proqram vasitəsilə tələbələr birgəyaşayışın real həyat modellərini araşdırır və inklüziv cəmiyyətlərin formalaşmasında din və ənənənin rolunu müzakirə edirlər. Mərkəz tərəfindən ildə iki dəfə Beynəlxalq Multikulturalizm Yay və Qış Məktəbləri təşkil olunur, Multikulturalizm Gənclər Forumu keçirilir.
O qeyd edib ki, Azərbaycanda olan bütün dini icmalar da – müsəlman, xristian, yəhudi və başqaları təhsil və mədəniyyət dialoquna öz töhfələrini verir. Onlar gənclər üçün düşərgələr, seminarlar və layihələr təşkil edir.
Rəvan Həsənov sonda bildirib ki, belə nüfuzlu beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın davamlı iştirakı ölkənin multikulturalizm sahəsində qlobal səviyyədə nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, həmçinin müxtəlif din və mədəniyyətlər arasında dialoqun təşviqinə mühüm töhfə verir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi gələcəkdə də bu kimi beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakını, Azərbaycan multikulturalizm modelini beynəlxalq auditoriyalarda təqdim edilməsini və dünya ölkələri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yeni təşəbbüslərin irəli sürülməsini qarşıya məqsəd qoyub.
Məruzə maraqla qarşılanıb və mövzu ilə bağlı suallar cavablandırılıb.
Forum çərçivəsində nümayəndə heyəti Müsəlman Ağsaqqallar Şurasının sədrinin müşaviri Adama Dienq (2012-2020-ci illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinin müavini və Baş KatibinSoyqırımın qarşısının alınması üzrə xüsusi müşaviri), Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Dini Azadlıq Komissiyasının komissarı Mohamed Elsanousi, Doha Beynəlxalq Dinlərarası Dialoq Mərkəzinin sədri İbrahim Saleh Əl-Naimi, Özbəkistan Respublikasının Prezidentinin müşaviri Ruslanbek Davletov və Özbəkistan Beynəlxalq İslam Akademiyasının rektoru Müzəffər Kamilovla görüşüblər. Görüşlər zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti beynəlxalq tərəfdaşlarla dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı, dini tolerantlıq və qarşılıqlı hörmətin təşviqi, radikalizm və ekstremizmə qarşı mübarizə, həssas icmaların müdafiəsi, İslam mədəni irsinin qorunması, eləcə də təhsil və elmi əməkdaşlıq istiqamətlərində fikir mübadiləsi aparıb. Tərəflər bu sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirərək birgə layihələr və qarşılıqlı dəstək mexanizmləri barədə razılığa gəlib.
Qeyd edək ki, G20 Dinlərarası Dialoq Forumu G20 Sammitləri ərəfəsində keçirilən və bir neçə ildir davamlı fəaliyyət göstərən nüfuzlu dinlərarası qlobal platformadır. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin G20 Sammitinin Dinlərarası Dialoq Forumunda iştirakı yeni əlaqələrin qurulması, gələcək layihələrin formalaşdırılması və Forum çərçivəsində müntəzəm əməkdaşlığın davam etdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.