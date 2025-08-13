Boşanandan sonra borcu kim ödəməlidir?

Boşanandan sonra borcu kim ödəməlidir?
16:30 13 Avqust 2025
145 Sosial
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Boşanma zamanı tərəflər arasında ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də mövcud borcların kim tərəfindən ödəniləcəyidir. Bu prosesdə borcun mənbəyi, məqsədi və nikah dövründə necə xərcləndiyi əsas meyar kimi nəzərə alınır.

Hüquqşünas Mehman Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ər-arvadın nikah dövründə götürdükləri borc məsələsində əgər borcu ər götürüb birgə təsərrüfata xərcləyibsə, onda hər iki şəxs məsuliyyət daşıyır:

“Əgər kişi borc götürübsə, lakin bu borc ailənin saxlanması, evin təsərrüfatı və uşaqların təminatı üçün xərclənməyibsə, o halda arvad heç bir məsuliyyət daşımır. Borcu qadın da götürə bilər və əgər həmin borc evin və ailənin tələbatları üçün xərclənibsə, bu zaman da hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır”.

M.Muradlı qeyd edib ki, ayrı-ayrılıqda götürülən borclar fərqlidir:

“Məsələn, mən ər borc götürüb qumar oynasa, arvadı gəlib qumar borcuna şərik ola bilməz. Bu, həm məntiqə, həm qanunvericiliyə, həm də məhkəmə təcrübəsinə uyğun deyil”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Borc Mehman Muradlı
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Süni intellekt kimləri işsiz qoyacaq?

Süni intellekt kimləri işsiz qoyacaq?

07 Avqust 2025 18:29
Qadınların aliment ödəmə öhdəliyi var?

Qadınların aliment ödəmə öhdəliyi var?

06 Avqust 2025 16:57
Bu uşaqlarda nitq inkişafı təhlükə altındadır -

Bu uşaqlarda nitq inkişafı təhlükə altındadır - Psixoloq

04 Avqust 2025 17:25
Ailə institutunun qorunub inkişaf etdirilməsində QHT-lərin rolu

Ailə institutunun qorunub inkişaf etdirilməsində QHT-lərin rolu

04 Avqust 2025 17:09
Azərbaycanda ailələrə yardım edən inzibati institutlar və sosial proqramlar

Azərbaycanda ailələrə yardım edən inzibati institutlar və sosial proqramlar

03 Avqust 2025 15:20
Bu vəzifədə çalışanlar pensiyaya

Bu vəzifədə çalışanlar pensiyaya 5 il tez çıxacaq

02 Avqust 2025 21:49
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qeydiyyat başlayır

13 Avqust 2025 17:19

Zelenski Alyaska sammitinin nəticəsini niyə tanımayacaq?

13 Avqust 2025 17:18

Qəsdən törədilən yanğınların sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 17:11

Tülküləri qəfəsdə saxlayan restoran sahibi cəzalandırılacaq

13 Avqust 2025 17:06

Bu şəxslər xüsusi icra məmuru ola biləcək

13 Avqust 2025 17:02

İlhamə Elşadqızı ev dustaqlığına buraxıldı?

13 Avqust 2025 16:57

Boşanandan sonra borcu kim ödəməlidir?

13 Avqust 2025 16:30

Azərbaycanda xəstəxanaların sayı açıqlandı

13 Avqust 2025 16:13

Türkiyə Zəngəzur dəhlizində ABŞ-ni üstələyəcək? -

13 Avqust 2025 16:06

Nazirlikdən botoks və dolğularla bağlı

13 Avqust 2025 16:01