Boşanandan sonra borcu kim ödəməlidir?

Boşanma zamanı tərəflər arasında ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də mövcud borcların kim tərəfindən ödəniləcəyidir. Bu prosesdə borcun mənbəyi, məqsədi və nikah dövründə necə xərcləndiyi əsas meyar kimi nəzərə alınır.
Hüquqşünas Mehman Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ər-arvadın nikah dövründə götürdükləri borc məsələsində əgər borcu ər götürüb birgə təsərrüfata xərcləyibsə, onda hər iki şəxs məsuliyyət daşıyır:
“Əgər kişi borc götürübsə, lakin bu borc ailənin saxlanması, evin təsərrüfatı və uşaqların təminatı üçün xərclənməyibsə, o halda arvad heç bir məsuliyyət daşımır. Borcu qadın da götürə bilər və əgər həmin borc evin və ailənin tələbatları üçün xərclənibsə, bu zaman da hər iki tərəf məsuliyyət daşıyır”.
M.Muradlı qeyd edib ki, ayrı-ayrılıqda götürülən borclar fərqlidir:
“Məsələn, mən ər borc götürüb qumar oynasa, arvadı gəlib qumar borcuna şərik ola bilməz. Bu, həm məntiqə, həm qanunvericiliyə, həm də məhkəmə təcrübəsinə uyğun deyil”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az