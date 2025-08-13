Kəramət Şükürov vəfat etdi - FOTO

13 Avqust 2025
Şair, nasir, jurnalist Kəramət Şükürovun küçədə meyiti aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qobustan” dərgisinin əməkdaşı, yazıçı Oqtay Əhmədov sosial şəbəkədəki hesabında bildirib.

K.Şükürovun vəfat səbəbi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

Qeyd edək ki, Kəramət Rza oğlu Şükürov 1 dekabr 1957- ci ildə Masallı rayonunun Göyçöl kəndində anadan olub. Əmək fəaliyyətinə Göyçöl kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi başlayıb. 1987-ci ildən "Yazıçı" və "Elm" nəşriyyatlarında çalışıb, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan adına klubunun direktoru olub. Bir müddət "Novruz", "Oğuz eli" qəzetlərində əməkdaşlıq edib. "Nəfəs", "Yeni quruluş" qəzetlərinin baş redaktoru, "Məqam" qəzetinin şöbə müdiri olub.

Şamaxıda ağır qəza - 1 nəfər öldü, 9 yaralı var

Ağdərədə baş verən yanğın söndürüldü

Qusarda ana doğuşdan sonra öldü

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılan var

Əkin sahələrini yandıranlar saxlanıldı

Kəlbəcərdə ağır qəza -Ölən var

