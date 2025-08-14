İsti havada bunları etməyin - Həkim tövsiyyəsi

İsti havada bunları etməyin -
21:20 14 Avqust 2025
77 Sağlamlıq
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

İsti hava şəraiti yalnız ürək zəifliyindən əziyyət çəkənlərə deyil, həm də sağlam insanlara təsir edir. Bəs bu cür qızmar havalarda özümüzü necə qorumalıyıq?

Kardioloq Günay Rəhimova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, isti havalarda ürək-damar sistemi ən çox təsirlənən orqanlardan biridir.

O qeyd edib ki, ürəyin üzərindən damarlar keçir və bədəndə olduğu kimi, həmin damarların da istiliyin təsirindən sıxılması nəticəsində ürək döyüntüsü sürətlənir, təzyiq isə enə bilir. Bu zaman bir sıra digər proseslər də baş verir ki, nəticədə xəstələr özlərini çox pis hiss edə bilirlər:

“Ürəyində heç bir problemi olmayan insanlar da istinin təsirindən narahatlıq hiss edə bilirlər. Amma ürək xəstələri daha çox təsirlənirlər. Bu səbəbdən isti havada, xüsusən günün altında çox gəzməmək tövsiyə olunur. Günün ən isti saatlarında - saat 12:00-dək və gün batdıqdan sonra, təxminən saat 17:00–22:00 arası çöldə olmaq daha məqsədəuyğundur. İsti havada çox yemək yedikdən dərhal sonra sürətli yerimək təhlükəli ola bilər. Mədə dolu olduqda həzm prosesi üçün ürək döyüntüləri sürətlənir, bu isə bəzi hallarda hətta huş itirməyə səbəb ola bilər. Ona görə də yay aylarında yüngül qidalara üstünlük vermək, ağır yeməklərdən və bir oturuşda çox miqdarda yeməkdən çəkinmək məsləhətdir”.

G.Rəhimova isti havada spirtli içkiləri, xüsusən pivə içməməyi tövsiyə edib:

“Günün ən isti çağında pivə qəbul etmək mədəni yükləyir və orqanizmə əlavə yük salır. İsti havalarda çoxlu su içmək lazımdır, çünki günəşin təsiri ilə bədəndən tər vasitəsilə çoxlu miqdarda maye çıxır. Bu zaman elektrolitlər də itirildiyi üçün su ilə bədənə yenidən maye balansı təmin edilməlidir. Ancaq su qəbulu da ifrata varmamalıdır. Sağlam insanlar öz çəkilərinə əsasən gündə 2 litrdən bir qədər artıq su içməlidirlər. Böyrək xəstələri isə maye qəbulunu yalnız həkimlərinin məsləhəti ilə, böyrəklərinin vəziyyətinə uyğun tənzimləməlidirlər”.

Həkim qeyd edib ki, yay mövsümündə dəniz kənarına gedərək günəş vannası qəbul etmək də çox dəbdədir. Lakin bu da yalnız səhərin erkən saatlarında və ya günəş batmağa yaxın vaxtlarda edilməlidir. Uzun müddət birbaşa günəş şüalarının təsiri altında qalmaq ciddi fəsadlara, hətta ürək dayanmasına belə səbəb ola bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
ürək Isti hava
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Gündə nə qədər su içmək lazımdır?

Gündə nə qədər su içmək lazımdır?

14 Avqust 2025 15:22
Bu insanlar xərçəngə daha az tutulur

Bu insanlar xərçəngə daha az tutulur

14 Avqust 2025 04:03
Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb olur

Qazlı içkilər bu xəstəliklərə səbəb olur

13 Avqust 2025 23:25
Şəkər xəstəliyi niyə cavanlaşıb? -

Şəkər xəstəliyi niyə cavanlaşıb? - AÇIQLAMA

13 Avqust 2025 19:14
Estetik əməliyyatların sayı niyə artıb? -

Estetik əməliyyatların sayı niyə artıb? - AÇIQLAMA

13 Avqust 2025 17:32
1300 nəfəri öldürən virus Azərbaycana gələ bilər? -

1300 nəfəri öldürən virus Azərbaycana gələ bilər? - AÇIQLAMA

12 Avqust 2025 16:12
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Rayonun mərkəzi bazarında yanğın oldu -

14 Avqust 2025 21:42

İsti havada bunları etməyin -

14 Avqust 2025 21:20

Vüqar Tapdıqlı vəfat etdi -

14 Avqust 2025 20:50

Gələcəyin "Bitcoin"i hansı olacaq?

14 Avqust 2025 19:15

Kəşmirdə daşqında 32 nəfər öldü

14 Avqust 2025 18:24

Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə danışdı

14 Avqust 2025 17:55

İyulda vergi orqanlarına daxil olan müraciətlərin sayı açıqlandı

14 Avqust 2025 17:42

“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

14 Avqust 2025 17:39

Putin Trampla görüşlə bağlı müşavirə keçirdi

14 Avqust 2025 17:33

Şəhidi Elvin Dadaşovun doğulduğu gündür

14 Avqust 2025 17:25