Azərbaycanlılar istirahət üçün bu ölkələri seçir

Artıq avqust ayının ortalarıdır. Yay mövsümünün sonuna yaxınlaşdıqca istirahət və səyahət mövsümü də tədricən səngiməyə başlayır. İyulun sonu və avqustun əvvəllərində ölkəmizə gələn turistlərin sayı hələ də yüksək olsa da, tətilə gedənlərin intensivliyi yavaş-yavaş azalır. Bununla belə, ilin əvvəlindən etibarən Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin statistikasına nəzər saldıqda, maraqlı dəyişikliklər və artımlar müşahidə olunur.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, gələnlərin 25,8%-i Rusiya, 17,6%-i Türkiyə, 9,4%-i Hindistan, 8,2%-i İran, 4,2%-i Gürcüstan, 3,7%-i Qazaxıstan, 3,2%-i Səudiyyə Ərəbistanı, 2,9%-i Pakistan, 2,1%-i Çin, hər birindən 1,9% olmaqla İsrail və Özbəkistan, 1,8%-i Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,4%-i Ukrayna, 1,3%-i Türkmənistan, hər birindən 1% olmaqla Belarus və Küveyt, 12,6%-i isə digər ölkələrin vətəndaşları olub. Gələnlərin 67,9%-i kişilər, 32,1%-i qadınlardır.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə İsraildən gələnlərin sayı 1,9 dəfə, Tacikistandan – 1,8 dəfə, Çindən – 1,6 dəfə, Yaponiyadan – 44,3%, Qırğızıstandan – 40,5%, İordaniyadan – 20,7%, Niderlanddan – 19,1%, Qazaxıstandan – 18,3%, ABŞ-dən – 17,7%, Pakistandan – 16,7%, Kanadadan – 16,0%, İtaliyadan – 13,2%, Cənubi Koreyadan – 13%, Almaniyadan – 11,1%, Özbəkistandan – 10,3% artıb.
Turizm eksperti Nigar Şirinzadə mövcud statistikanı şərh edərək bildirib ki, 2024-cü ilin nəticələri Azərbaycanın turizm sektorunda sabit artım tendensiyasının davam etdiyini göstərir:
"Son illərdə ölkəmizə gələn turistlərin sayında müşahidə olunan artım təsadüfi deyil. Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, unikal təbiəti, mətbəxinin rəngarəngliyi və insanlarımızın qonaqpərvərliyi dünya turizm bazarında bizi daha da cəlbedici edir. 2024-cü ildə 2,6 milyon turistin ölkəmizi ziyarət etməsi bu sahədə görülən işlərin uğurlu nəticəsidir. Xüsusilə Rusiya, İran və Türkiyədən gələn turistlərin yüksək göstəriciləri ölkələrimiz arasında mövcud sıx iqtisadi və mədəni əlaqələrin göstəricisidir".
Ekspert vurğulayıb ki, vizasız və ya sadələşdirilmiş viza rejimi, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi və turizm infrastrukturunun inkişafı gələcək illərdə də bu artımı dəstəkləyəcək:
“Əgər biz təbliğat işlərini gücləndirsək, regionlar üzrə turizm məhsullarını diversifikasiya etsək, xüsusilə kənd turizmi, ekoturizm və sağlamlıq turizminə investisiyanı artırsak, 2025-ci ildə bu rəqəmlərin daha yüksək olacağı gözləniləndir”.
Son vaxtlar Monteneqro və Türkiyəyə səfərlərin artmasına diqqət çəkən turizm eksperti bildirib ki, Monteneqroya marağın əsas səbəbi bu ölkəyə vizanın ləğv olunmasıdır. Onun sözlərinə görə, vizasız giriş imkanı, rahat səyahət şəraiti və münasib qiymətlər turistləri buraya cəlb edir:
“Monteneqroya üz tutan turistlər əsasən Avropada bir neçə ölkə və şəhəri bir səfərdə gəzə bilmək imkanını nəzərə alırlar. Məsələn, Budva və Kotor şəhərləri turistlər arasında populyardır. Qiymət baxımından Kotor bir qədər bahalıdır, Budva isə daha münasibdir. Digər yaxın ölkələrdə qiymətlər yüksək olduğu üçün ora səfərlər az olur, həm də viza tələb olunur. Monteneqro isə həm daha əlçatan, həm də rahatdır”.
Ekspertin açıqlamasına görə, Misir və Dubay yay aylarında az üstünlük verilən istiqamətlərdir. Bu ölkələrə əsasən payız, qış və yaz aylarında səyahət tövsiyə olunur. Yay aylarında isə Türkiyə ən çox seçilən istiqamətdir:
“Türkiyədə qiymətlər mövsümə görə dəyişir: iyun ayı nisbətən ucuz olur, iyul və xüsusilə avqust ayında qiymətlər yüksəlir. Eyni hal Monteneqro üçün də keçərlidir. Avqust ayı yüksək mövsüm hesab edildiyi üçün qiymətlər bahalaşır, sentyabr ayında isə yenidən münasib həddə enir”.
Türkiyə mediasında turizm sektorunda fəaliyyət göstərən restoranların “İsveç masası”nı ləğv etməsi məsələsinə aydınlıq gətirən Nigar Şirinzadə qeyd edib ki, yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil:
“Çünki illərdir Türkiyənin bütün beşulduzlu və dörduzlu otellərində qidalanma növündən asılı olmayaraq — istər “ultra all inclusive”, istər “all inclusive” — səhər, günorta və axşam yeməkləri təqdim olunur. Hətta bəzi hallarda səhər–axşam, səhər–günorta və ya yalnız səhər yeməyi kimi paketlər də mövcud olsa da, qidalanma xidmətləri mütləq şəkildə verilir”, - deyə ekspert əlavə edib.
