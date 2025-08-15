Almaniyada müəllimlərin yarısı yarımştat işləyir

Almaniyada ümumi təhsil məktəblərində yarımştat işləyən müəllimlərin sayı artmaqdadır. Federal Statistika İdarəsinin məlumatına görə, 2023/2024 tədris ilində müəllimlərin 43,1 faizi yarımştat çalışıb. Bu, əvvəlki ilə nisbətən 0,8 faiz artım deməkdir və indiyədək qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.
Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qadın müəllimlər arasında bu nisbət daha yüksəkdir – onların 50,7 faizi, kişilərin isə 22,6 faizi qismən işləyir. Ölkə üzrə 739 min 500 müəllimin əksəriyyətini qadınlar təşkil edir.
Statistika həm də müəllimlərin yaş ortalamasının yüksəldiyini göstərir. Ötən tədris ilində müəllimlərin 25 faizi 50–59 yaş aralığında, təxminən 10 faizi isə 60 yaşdan yuxarı olub. 35 yaşdan aşağı müəllimlərin payı isə cəmi 20,8 faizdir.
Əyalətlər üzrə fərqlər də diqqət çəkir: Saksoniya-Anhaltda müəllimlərin 54 faizi, Türingiyada 50 faizi 50 yaşdan yuxarıdır. Saarlandda bu göstərici 28,4 faiz, Bremendə isə 30,1 faizdir.
Qeyd edək ki, müəllimlər arasında yarımştat işləmə göstəricisi Almaniyanın ümumi əmək bazarındakı orta göstəricidən xeyli yüksəkdir.