“Fənərbaxça” məşhur futbolçuları transfer edir

“Fənərbaxça” məşhur futbolçuları transfer edir
23:06 15 Avqust 2025
161 İdman
Metbuat.az
A- A+

“Fənərbaxça” iki cinah və bir yarımmüdafiəçi ilə danışıqlar aparır.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Fənərbaxça” prezidenti Ali Koç məlumat verib. Koç bildirib ki, Milan Skriniarın transferini aşağı büdcə ilə reallaşdırıblar:

"Koç Milan Skriniar ayında alsaydıq, 20 milyon avroya gələcəkdi. Gözləyib 6 milyon avroya müqaviləni yekunlaşdırdıq".

O, “Feyenoord” matçındakı azarkeş dəstəyini vurğulayıb və Bankalar Birliyi məsələsində irəliləyiş olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, “Fənərbaxça”nın transfer gündəmində kanat üçün “Benfika”dan Kerem Aktürkoğlu və “Salzburg”dan Dorgeles Nene, yarımmüdafiə üçün isə “Aston Villa”dan Youri Tielemans yer alır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İki futbolçu "Qalatasaray"la davam edəcək

İki futbolçu "Qalatasaray"la davam edəcək

15 Avqust 2025 22:25
Pley-off mərhələsinin cütləri bəlli oldu

Pley-off mərhələsinin cütləri bəlli oldu

15 Avqust 2025 12:01
Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri

Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cütləri

15 Avqust 2025 10:18
"Neftçi"nin kapitanı bəlli oldu

"Neftçi"nin kapitanı bəlli oldu

15 Avqust 2025 04:01
​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

14 Avqust 2025 23:49
“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

14 Avqust 2025 23:09
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putinin görüşdə gündəm olan hərəkəti -

16 Avqust 2025 00:28

Putinlə Tramp arasında görüş keçirilir -

16 Avqust 2025 00:05

ATU-da təhsil haqqı niyə kəskin artdı? -

15 Avqust 2025 23:57

"Google" süni zəka ilə hazırlanmış foto və videonu aşkar edəcək

15 Avqust 2025 23:48

Tramp hava limanında Putini qarşıladı -

15 Avqust 2025 23:36

Nilufər Abdulla vəfat etdi -

15 Avqust 2025 23:25

Putin və Trampın görüşü 6-7 saat davam edə bilər

15 Avqust 2025 23:14

“Fənərbaxça” məşhur futbolçuları transfer edir

15 Avqust 2025 23:06

Ən çox sevilən

15 Avqust 2025 22:51

Tramp Putinlə görüşmək üçün Ankoricə gəldi

15 Avqust 2025 22:38