“Fənərbaxça” məşhur futbolçuları transfer edir

“Fənərbaxça” iki cinah və bir yarımmüdafiəçi ilə danışıqlar aparır.
Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Fənərbaxça” prezidenti Ali Koç məlumat verib. Koç bildirib ki, Milan Skriniarın transferini aşağı büdcə ilə reallaşdırıblar:
"Koç Milan Skriniar ayında alsaydıq, 20 milyon avroya gələcəkdi. Gözləyib 6 milyon avroya müqaviləni yekunlaşdırdıq".
O, “Feyenoord” matçındakı azarkeş dəstəyini vurğulayıb və Bankalar Birliyi məsələsində irəliləyiş olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, “Fənərbaxça”nın transfer gündəmində kanat üçün “Benfika”dan Kerem Aktürkoğlu və “Salzburg”dan Dorgeles Nene, yarımmüdafiə üçün isə “Aston Villa”dan Youri Tielemans yer alır.