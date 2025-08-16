Azərbaycanlı hakimlər pley-off oyunlarına təyinat aldılar

Azərbaycanlı hakimlər pley-off oyunlarına təyinat aldılar
01:14 16 Avqust 2025
157 İdman
Azərbaycanlı FIFA referiləri Əliyar Ağayev və Elçin Məsiyev UEFA tərəfindən yeni təyinat alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki hakim Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində oyunlara rəhbərlik edəcək.

Əliyar Ağayev Slovakiyada baş tutacaq “Polesye” (Ukrayna) – “Fiorentina” (İtaliya) matçının baş hakimi olacaq. Ona Zeynal Zeynalov və Akif Əmirli kömək edəcək, dördüncü hakim isə Kamal Umudlu olacaq.

Elçin Məsiyev isə Sloveniyada keçiriləcək “Selye” – “Banik Ostrava” (Çexiya) qarşılaşmasını idarə edəcək. Onun köməkçiləri Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov, dördüncü hakim isə Fərid Hacıyev olacaq.

Hər iki oyun avqustun 21-də oynanılacaq.

