Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların aqibəti necə olacaq? - AÇIQLAMA

16:40 20 Avqust 2025
Ülkər Cəlilzadə
Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 1-dən Rusiyanın Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsində Azərbaycanlı miqrantların bəzi sahələrdə işləməsinə qadağa qoyulacaq.

Bəs məhdudiyyətlər azərbaycanlı miqrantların gəlirlərinə necə təsir göstərəcək?

İqtisadçı Eldəniz Əmirov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Rusiya tərəfi özü də bilmədən bununla Azərbaycan və miqrantlar üçün daha böyük bir yaxşılıq etmiş olur:

“Bu asılılıq onsuz da bir gün aradan qaldırılmalı, alternativ istiqamətlər tapılmalıdır. Rusiyada işləyən miqrantlarımız Rusiya əmək bazarına elə ciddi töhfə verirlər ki, onların Azərbaycana göndərdiyi 5-10 manatdan qat-qat artıq dəyər qazandırırlar. Yəni həmin miqrant orada sadəcə pul göndərmir, işləyir, böyük əmək sərf edir və Rusiya iqtisadiyyatına fayda verir. Orada məşğulluğun təmin olunmasında, işçi qüvvəsi ilə Rusiya bazarının təmin edilməsində müstəsna rol oynayırlar. Hətta demoqrafik göstəricilərin yaxşılaşmasında da əhəmiyyətli təsir göstərirlər”.

O qeyd edib ki, əgər azərbaycanlı miqrantın verdiyi bu əmək başqa ölkələrdə sərf olunsaydı, həm daha çox pul qazana, həm də Azərbaycana daha çox vəsait göndərə bilərdi:

“Düşünürəm ki, miqrantların bir qismi ölkəmizə qayıdacaq, bir qismi isə Rusiyada qanuni çərçivədə əmək fəaliyyətini davam etdirəcək, digərləri isə başqa ölkələrə üz tutacaq. 8 milyard insanının hamısı Rusiyaya ümid bağlayaraq dünyaya gəlməyib”.

Eldəniz Əmirov hesab edir ki, bunları ötəri proseslər kimi qiymətləndirmək lazımdır:

“Buna faciə kimi yanaşmaq doğru deyil. Təbii ki, ilkin mərhələlərdə miqrantlar müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilərlər, amma uzunmüddətli dövrdə bunun zərərindən daha çox faydası olacaq”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

