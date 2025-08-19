Putin Zelenskiyə sürpriz təklif irəli sürdü

Putin Zelenskiyə sürpriz təklif irəli sürdü
21:49 19 Avqust 2025
129 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Moskvada görüşmək təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Zelenski amerikalı həmkarı Donald Trampla söhbəti zamanı ifadə edib. "Agence France-Presse" agentliyinin məlumatına görə, Vladimir Putin Trampla telefon söhbəti zamanı Moskvada Zelenski ilə ikitərəfli görüş təşkil etməyi təklif edib. Məlumata görə, həmin vaxt Ağ Evdə olan Zelenski təklifi rədd edib. Tramp Putinin təklifini Zelenski Avropa liderlərlə Ağ Evdə olarkən ona çatdırıb.

Qeyd edək ki, Donald Tramp və Volodimir Zelenski Ağ Evdə Avropalı liderlərin də iştirakı ilə birgə görüş keçirib. Görüş zamanı fasilə verilib və Donald Tramp Valdimir Putinlə telefonda söhbət edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Finlandiyada deputat özünü parlament binasında öldürdü

Finlandiyada deputat özünü parlament binasında öldürdü

19 Avqust 2025 15:40
Pezeşkian və Paşinyan razılığa gəldi

Pezeşkian və Paşinyan razılığa gəldi

19 Avqust 2025 14:29
Ukraynaya məxsus 23 PUA məhv edildi

Ukraynaya məxsus 23 PUA məhv edildi

19 Avqust 2025 10:25
Putin Zelenski ilə görüşə hazır olduğunu bildirib

Putin Zelenski ilə görüşə hazır olduğunu bildirib

19 Avqust 2025 09:13
Putin və Zelenski dil tapa biləcəklər -

Putin və Zelenski dil tapa biləcəklər - Tramp

19 Avqust 2025 03:19
Ağ Evdə Tramp, Zelenski və Avropa liderlərinin görüşü yekunlaşdı

Ağ Evdə Tramp, Zelenski və Avropa liderlərinin görüşü yekunlaşdı

19 Avqust 2025 01:28
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Ferentsvaroş" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlandı -

19 Avqust 2025 22:14

Putin Zelenskiyə sürpriz təklif irəli sürdü

19 Avqust 2025 21:49

​“WhatsApp”da mesaj yazmaq üsulu dəyişdi -

19 Avqust 2025 21:19

Mourinyodan Messi barədə etiraf

19 Avqust 2025 21:04

Binəli Yıldırım İlham Əliyevə məktub ünvanladı

19 Avqust 2025 20:47

Şabran rayonunda itkin düşən 17 yaşlı qız görün harada tapıldı -

19 Avqust 2025 20:43

Xəyalə Rəisə vəzifə verildi -

19 Avqust 2025 20:09

Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə sülh prosesini müzakirə etdi

19 Avqust 2025 19:43

Bakıda mənzildə meyiti tapılan yazar imiş -

19 Avqust 2025 19:25

“Əhalinin sağlamlığı üçün reproduktiv maarifləndirmə vacibdir” -

19 Avqust 2025 19:12