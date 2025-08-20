Endirimlər taksi sürücüsünün qazancını azaldır? - AÇIQLAMA

Taksi sifarişləri zamanı bəzi mobil proqramlar müştərilərə endirim təklif edir.
Bəs bu endirim səbəbindən sürücüyə azalan məbləğ şirkət tərəfindən kompensasiya edilirmi?
Metbuat.az mövzu ilə bağlı “Bolt” taksi şirkətinə sorğu ünvanlayıb.
Sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, əgər sərnişinə kampaniya çərçivəsində endirim tətbiq olunubsa, həmin məbləğ şirkət tərəfindən sürücünün hesabına əlavə olaraq ödənilir:
“Həm sərnişinlər, həm də sürücülər üçün mütəmadi olaraq kampaniyalar və güzəştlər təqdim olunur. Bəzən sürücülər arasında belə bir yanlış fikir yaranır ki, sərnişinə güzəşt tətbiq olunanda sürücünün qazancı azalır. Bu doğru deyil. Endirim olunan zaman həmin məbləğ sürücüyə əlavə olaraq ödənilir. Yəni sürücünün qazancına heç bir mənfi təsir olmur”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az