Uğur qazanacaq 3 bürc - Çətinliklər geridə qaldı

Avqustun 22-dən Günəş Qız bürcünə keçir və bizi iş, sağlamlıq və nailiyyətlərə diqqət yetirməyə təşviq edir. Qız bürcü mövsümü, 22 sentyabrda başlayacaq payız mövsümünə hazırlıq üçün həyatınızı qaydasına salmaq vaxtıdır.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, növbəti həftə gözlənilməz dəyişikliklərlə dolu olacaq.
Avqustun 23-də Qız bürcündə Yeni Ay var. Gözlənilməzlik planeti olan Urana kvadratla bu Yeni Ay sizi rahatlıq zonanızdan kənarlaşdıra bilər, lakin bu, yalnız sizin üçün xeyirli olacaq.
Avqustun 24-də Günəş də Uranla kvadrat olacaq ki, bu da azadlıq və dəyişiklik istəyinizi artıracaq. Bu gözlənilməz olsa da, pis olacağını gözləməyin.
Sonda bu dəyişikliklər üç bürcün həyatında əhəmiyyətli irəliləyişlər gətirəcək. Ona görə də yeniliyə hazır olun, çünki həyat daha da yaxşılaşmaq üzrədir.
Xərçəng
Həftənin əvvəli çətin keçəcəyini vəd edir, Xərçəng, bürcünüzdə Ayın Neptun və Marsla kvadrat təşkil etməsi ilə. Münasibətlərdə bəzi qarışıqlıq, mümkün qəzəb və ya narazılıq gözləyin. Bu, keçmiş təcrübələrə əsaslanan mənfi reaksiyalara səbəb olan emosional qeyri-sabitlik və ya ünsiyyət problemlərində özünü göstərə bilər.
Siz bürcün ən emosional əlamətlərindən biri kimi tanınırsınız və bu cəhətlərin sizə keçməsinə imkan verməmək vacibdir. Bu həftə düşüncələrinizə diqqət edin. Başqaları ilə sərhədlər qoymalı və ya müəyyən vəziyyətlərdə özünüz üçün ayağa qalxmalı ola bilərsiniz, bu sizin kimi həssas bir insan üçün həmişə asan deyil.
Duyğularınızı sakit və sabit saxlamaq üçün bu həftə diqqətinizi özünüzə qayğıya yönəldin. Özünüzlə və başqaları ilə aydın ünsiyyət qurmağa diqqət edin və bir şeydə aydın deyilsinizsə, aydın izahat istəyin. Unutmayın ki, güclü tərəflərinizdən biri problem həll etməkdir, ona görə də təşəbbüskar olun və qarşınıza çıxan hər bir çətinliyin öhdəsindən gələ biləcəksiniz.
Qız bürcü
Bu həftə Qız bürcü, diqqətinizi işinizə və karyeranıza yönəltməklə yanaşı, münaqişədən qaçmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Həftənin əvvəlində əhvalınızın dəyişməsi ola bilər ki, bu da problemin bir hissəsi ola bilər. Sonra həftənin sonuna doğru həm işinizin özündə, həm də ünsiyyətdə olduğunuz insanlarda gözlənilməz çətinliklərlə qarşılaşa bilərsiniz.
Bu həftə ən vacib şey xarici təsirlərdən və başqaları ilə münasibətlərdən yayınmamağa çalışmaqdır. Məsuliyyətlərinizi və stresinizi idarə etməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz, amma bunu bacaran varsa, o da sizsiniz, Qız bürcü!
Bu həftə ən yaxşı olmaq üçün özünüzə qayğı göstərməyə üstünlük verin. Özünüzü birinci yerə qoymalı ola bilərsiniz, bunu tez-tez etmirsiniz. Tamamilə tükənmənin qarşısını almağa çalışın və bəzən sizin nəzarətinizdən kənar hadisələrin baş verdiyini anlayın. Bu addımları atsanız və həftənizi diqqətlə planlaşdırsanız, nə qədər gözlənilməz olsa da, istənilən çətinliyin öhdəsindən gələ biləcəksiniz.
Oxatan
Oxatan, bu həftə münasibət problemləri və ya ictimai imicinizlə bağlı problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Həftənin sonuna doğru aydınlığın olmaması, maliyyə çətinlikləri və ya digər gözlənilməz hadisələrin səbəb olduğu dram ola bilər. Qız bürcündə olan Ay ünsiyyəti yaxşı və ya pis şəkildə inkişaf etdirəcək və problemlər sizin tərəfinizdən anlaşılmaz motivlər və ya cavablar səbəb ola bilər.
Hər şeydən əvvəl aydın ünsiyyətdən istifadə etmək vacibdir. Cavablarınızı qeyri-müəyyən və ya natamam tapanlarla münasibətdə də səbirli olmalısınız. Nə başa düşdüyünüzü deyin, cavabı bilmirsinizsə, aydınlaşdırın.
Bu həftə imiciniz və ya ictimai imicinizlə bağlı bəzi gözlənilməz çətinliklər gətirsə də, xüsusilə iş və münasibətlərdə dramdan qaçsanız, bunların öhdəsindən gələ biləcəksiniz.
Siz kiminləsə üz-üzə dayanmalı ola bilərsiniz, bu halda aydın və açıq ünsiyyət əsasdır. Əgər kiminsə arxanızdan bıçaqlamağa çalışdığını hiss edirsinizsə, danışın və qəzəb və dramdan qaçmağa çalışın. Əgər hər şeyə tab gətirə bilsəniz və sakit ola bilsəniz, bu həftə qarşılaşdığınız çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz.