Pulu sevən 3 bürc - Varlı kişilərə meyl edirlər

Astroloqların apardığı araşdırmalara görə, bəzi bürclərin qadınları uğurlu və imkanlı kişilərin həyat yoldaşı olmağa daha çox meyillidir. Bunun səbəbi yalnız xarici görünüş deyil, həm də xarakter, həyat tərzi və münasibətlərdə yaratdıqları harmoniya ilə bağlıdır.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən sözügedən 3 bürcü təqdim edir:

Tərəzi

Tərəzi bürcü qadınları zəriflik, diplomatiya və yüksək zövqləri ilə tanınır. Onlar həyat yoldaşına sosial həyatda dəstək olmağı bacarır, hər zaman yanlarında prestij gətirən bir fiqura çevrilirlər.

Şir

Şir qadınları özünəinamı və cazibədarlığı ilə diqqət çəkir. Onlar həyat yoldaşlarının yanında güclü bir motivasiya mənbəyi olur və birlikdə uğura gedən yolda ilham verirlər.

Oğlaq

Oğlaq qadınları intizamlı, ağıllı və məqsədyönlüdür. Maddi sabitliyi və uğuru önəmli gördükləri üçün həyat yoldaşlarının iş və karyera hədəflərinə uyğun bir həyat qururlar.

