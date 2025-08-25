Səhərlər üzə buz qoymağın faydaları

Gözəllik və dəri baxımında son illərin ən çox müzakirə olunan üsullarından biri də üzə buz qoymaqdır.
Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə səhər saatlarında tətbiq edilən bu sadə və təbii üsul həm dərini oyadır, həm də günə təravətli başlamağa kömək edir.
Dərinin canlanması
Səhərlər üzə buz sürtmək dərini oyadır, yorğun görünüşü aradan qaldırır və üzə sağlam parıltı bəxş edir.
Şişkinliyi azaldır
Gecə yuxusuzluq və ya çox duzlu qida qəbulundan sonra yaranan gözaltı şişkinliklərini azaldır.
Gözənəkləri sıxlaşdırır
Soyuq temperatur dəri gözənəklərini daraldır və dərinin daha hamar görünməsinə səbəb olur.
Qan dövranını yaxşılaşdırır
Üzə buz qoymaq qan dövranını sürətləndirir, bu da dərinin daha canlı və gənc qalmasına kömək edir.
Sızanaq və qızartılara qarşı təsirli
Buz, iltihabı azaldaraq sızanaqların və qızartıların görünüşünü minimuma endirə bilir.