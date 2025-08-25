Ançelotti "Real"a böyük jest etdi

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti Eder Militaonu milli komandaya çağırmamaqla “Real Madrid”ə jest edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti növbəti milli düşərgəyə Eder Militaonu çağırmayacaq. İspaniyalı jurnalist Xose Luis Sançesin məlumatına görə, zədədən dönən və Militaonun formasını Madriddə bərpa etməsini istəyən Ançelotti futbolçunu əlavə yükləmək istəməyib. Xəbərdə deyilir ki, bu qərar “Real Madrid” üçün əhəmiyyətli üstünlük hesab edilir.
Militaonun Dean Huijsen ilə müdafiədə uğurlu oyunu ilə diqqət çəkir. Braziliyalı müdafiəçisinin klub səviyyəsində artan oyun vaxtı və ritmi komandanın müdafiə xəttinə töhfə verib.