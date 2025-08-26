Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -
19:52 26 Avqust 2025
578 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Binəqədi rayonu ərazisində qaz xəttinin kipliyə sınaq olunması və siyirtmənin dəyişdirilməsi məqsədilə avqustun 27-si t saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB-dən bildirilib.

Qeyd olunub ki, təmir işləri aparılan müddətdə Azadlıq prospektinin, Xutor qəsəbəsinin bir hissəsinin və Maqsud Davudoğlu küçəsinin, Binəqədi qəsəbəsinin Həsən bəy Zərdabi, Gülüstan 8, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov və Əliheydər Qarayev küçələrinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mehriban Əliyeva paylaşım etdi

Mehriban Əliyeva paylaşım etdi

26 Avqust 2025 22:17
23:00-da su kəsiləcək -

23:00-da su kəsiləcək - Bu ərazilərdə

26 Avqust 2025 19:17
Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi -

Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi - VİDEO

26 Avqust 2025 17:58
Ad və soyad dəyişdikdə digər sənədlər yenilənməlidir? -

Ad və soyad dəyişdikdə digər sənədlər yenilənməlidir? - AÇIQLAMA

26 Avqust 2025 17:24
Xocavənd və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə aviasiya cəlb olundu -

Xocavənd və Ağdərədəki yanğının söndürülməsinə aviasiya cəlb olundu - VİDEO

26 Avqust 2025 14:56
Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu -

Xanım Qafarovanın qızı tələbə oldu - FOTO

26 Avqust 2025 14:15
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

26 Avqust 2025 22:53

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43

200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

26 Avqust 2025 22:28

Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər

26 Avqust 2025 22:12

"Qarabağ" tanınmış futbolçunun transferini açıqladı

26 Avqust 2025 21:50

Ulduz futbolçu "Real"dan ayrıldı

26 Avqust 2025 21:45

Plan yerləri ən çox bu ixtisas qrupunda dolub -

26 Avqust 2025 21:18

"Qarabağ"la matçda adi vəziyyətdən qol buraxdıq -

26 Avqust 2025 21:14

“WhatsApp”da status paylaşma üsulu dəyişdi

26 Avqust 2025 21:04

​“Qalatasaray”dan “Fənərbaxça”nı hiddətləndirən transfer

26 Avqust 2025 20:43