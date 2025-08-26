"iPhone 17" seriyasında bu yeniliklər olacaq

"Apple" şirkəti sentyabrın 9-da "iPhone 17" seriyasını təqdim edəcək. "Apple"ın bu seriyası sadəcə model yenilənməsi deyil, həm də uzunmüddətli dizayn vizyonunun ilk addımı olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Apple"a yaxın mənbələrdən məlumat əldə edilib. Belə ki, "iPhone 17" seriyası şirkətin son illərdəki ən əhatəli dəyişikliklərini ehtiva edəcək. Bu seriyanın ən diqqət çəkən modeli "iPhone 17 Air" olacaq. Bu modelin daha nazik və yüngül dizaynla gəlməsi gözlənilir. Lakin zəriflik kiçik batareya tutumu və fiziki "SIM kart" yuvasının olmaması kimi bəzi əskikliklərə səbəb ola bilər. Digər modellərdə böyük dəyişikliklər gözlənilməsə də, yenilənmiş kamera sistemləri və arxa panel dizaynındakı fərqlər diqqət çəkəcək.
Həmçinin, "Apple"ın ilk qatlanan "iPhone" modeli üzərində də sıx şəkildə işlədiyi bildirilir. 2026-cı ildə bazara çıxarılması planlanan bu cihazın "Samsung"un qatlanan telefonlarına bənzəyəcəyi və fiziki "SIM kart" yuvasının olmayacağı deyilir. Maraqlı bir detal olaraq, bu modeldə "Face ID" əvəzinə "Touch ID" texnologiyasından istifadə edilə biləcəyi qeyd olunur.