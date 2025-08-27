Mourinyodan transferlərlə bağlı sürpriz açıqlama

Joze Mourinyonun "Fənərbaxça"nın "Sportinq"də oynayan Geni Katamo və "Qalatasaray"dan Kərəm Aktürkoğlu ilə maraqlanması haqqında Portuqaliya mətbuatına verdiyi açıqlamalar gündəm olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, "A Bola" qəzetinin müxbirinin Geni Katamo ilə bağlı sualına cavab verən portuqaliyalı mütəxəssis onunla maraqlanmadığını deyib:
"Geni Katamo siyahımızda deyil. Düşünürəm ki, heç bir oyunçu transfer edilməyəcək. Adətən transfer bazarı bir məqsədə çatmaq üçündür. Məqsədə çatdıqdan sonra kimisə transfer etmək məntiqsiz olar".
Bundan əlavə, "Sport TV"yə də danışan Mourinyo Kərəm Aktürkoğlunun da transferini düşünmədiyini bildirib.
"Klubun bu iki "Benfika" matçı üçün mənə daha çox imkan yaratmaq üçün əlavə səy göstərdiyini düşünmürəm. Əgər Çempionlar Liqası mənim klubum üçün həyati əhəmiyyət kəsb etsəydi, "Feyenord" ilə "Benfika" arasındakı müddət ərzində nəsə edilmiş olardı. "Feyenord" matçında oynayan eyni oyunçular meydanda olacaq... Bu iş bitəndə, istər Avropa Liqası olsun, istərsə də Çempionlar Liqası, UEFA siyahısı üçün qəti vaxt olacaq. O vaxta qədər nəsə olarmı, bilmirəm", - deyə o bildirib.