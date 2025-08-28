DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi

DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi
10:12 28 Avqust 2025
149 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir ki, bir neçə gündür davam edən küləkli hava şəraiti respublikanın müxtəlif bölgələrində yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün əlavə risklər yaradır. Belə hava şəraitində nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması çətinləşir, sükan üzərində nəzarət zəifləyir ki, bu da qəfil və arzuolunmaz yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək təhlükəsizlik baxımından aşağıdakı məqamlara xüsusi diqqət yetirməyi tövsiyə edir:

- güclü külək müşahidə olunan ərazilərdə sürət həddini azaltmaq və hərəkəti hava şəraitinə uyğun qurmaq;

- digər nəqliyyat vasitələri ilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorumaq;

- sükanı möhkəm saxlamaq;

- açıq magistral yollarda, körpülərdə və dağlıq ərazilərdə daha diqqətli olmaq;

- avtomobilləri park edərkən aşma riski olan ağacların, dirəklərin və reklam lövhələrinin altında saxlamamaq.

Eyni zamanda piyadaların da keçidlərdən istifadə edərkən diqqətli olmaları, yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin sürətini müşahidə etmələri, açıq meydanlarda və geniş yollarda hərəkət zamanı isə daha ehtiyatlı davranmaları vacibdir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bütün hərəkət iştirakçılarını yol hərəkəti qaydalarına məsuliyyətlə yanaşmağa çağırır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

28 Avqust 2025 11:34
Saat 12:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 12:00-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

28 Avqust 2025 11:07
Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -

Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -FOTO

28 Avqust 2025 10:55
"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı

"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı

28 Avqust 2025 10:21
Daha 3 itkin şəhid dəfn olunacaq -

Daha 3 itkin şəhid dəfn olunacaq -FOTO

28 Avqust 2025 10:02
Tanınmış ginekoloq vəfat etdi -

Tanınmış ginekoloq vəfat etdi - FOTO

28 Avqust 2025 09:44
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

I sinfə qəbulla bağlı 39 minə yaxın sorğu yerləşdirilib

28 Avqust 2025 11:40

Almaniyada Putinin şərəfinə gümüş sikkə buraxıldı

28 Avqust 2025 11:15

Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -

28 Avqust 2025 10:55

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

28 Avqust 2025 10:49

Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

28 Avqust 2025 10:42

İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

28 Avqust 2025 10:32

Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

28 Avqust 2025 10:26

"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı

28 Avqust 2025 10:21

"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi -

28 Avqust 2025 10:16

DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi

28 Avqust 2025 10:12