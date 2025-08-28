"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı

"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı
10:21 28 Avqust 2025
126 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iki valyuta mübadiləsi məntəqəsinin (“Delta Capital” MMC və “Zuhur” MMC) lisenziyalarının qüvvəsini 1 ay müddətinə dayandırıb.

Bu barədə Metbuat.az-a AMB-dən bildirilib.

Məlumata görə, AMB tərəfindən “Delta Capital” MMC-də aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində verilmiş icrası məcburi göstərişə əməl edilmədiyi, “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın 4.10-cu və 5.2-ci bəndlərinin tələblərinin pozulması, “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-1.1-ci maddəsinin və “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın 3.4-cü, 3.6-cı, 4.7-ci, 6.3-cü və 7.3-cü bəndlərinin tələblərinin pozulmasının təkrar baş verməsi halları müəyyən edilmişdir. Aşkar olunmuş pozuntu hallarının aradan qaldırılması və fəaliyyətin müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-7.1.2-ci və 13-7.2-ci maddələrinə uyğun olaraq Mərkəzi Bankın qərarı ilə valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması üçün “Delta Capital” MMC-yə verilmiş 08.12.2021-ci il tarixli, VMF-02 nömrəli lisenziyanın qüvvəsi 28.08.2025-ci il tarixindən 1 (bir) ay müddətinə dayandırılıb.

“AMB tərəfindən “Zuhur” MMC-də aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində verilmiş icrası məcburi göstərişə əməl edilmədiyi, “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-1.1-ci maddəsinin və “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın 4.7-ci bəndinin tələblərinin pozulmasının təkrar baş verməsi halları müəyyən edilmişdir. Aşkar olunmuş pozuntu hallarının aradan qaldırılması və fəaliyyətin müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-7.1.2-ci və 13-7.2-ci maddələrinə uyğun olaraq Mərkəzi Bankın qərarı ilə valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması üçün “Zuhur” MMC-yə verilmiş 15.03.2022-ci il tarixli, VMF-03 nömrəli lisenziyanın qüvvəsi 28.08.2025-ci il tarixindən 1 (bir) ay müddətinə dayandırılıb” - məlumatda qeyd edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

28 Avqust 2025 11:34
Saat 12:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 12:00-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

28 Avqust 2025 11:07
Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -

Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -FOTO

28 Avqust 2025 10:55
DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi

DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi

28 Avqust 2025 10:12
Daha 3 itkin şəhid dəfn olunacaq -

Daha 3 itkin şəhid dəfn olunacaq -FOTO

28 Avqust 2025 10:02
Tanınmış ginekoloq vəfat etdi -

Tanınmış ginekoloq vəfat etdi - FOTO

28 Avqust 2025 09:44
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

I sinfə qəbulla bağlı 39 minə yaxın sorğu yerləşdirilib

28 Avqust 2025 11:40

Almaniyada Putinin şərəfinə gümüş sikkə buraxıldı

28 Avqust 2025 11:15

Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -

28 Avqust 2025 10:55

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

28 Avqust 2025 10:49

Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

28 Avqust 2025 10:42

İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

28 Avqust 2025 10:32

Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

28 Avqust 2025 10:26

"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı

28 Avqust 2025 10:21

"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi -

28 Avqust 2025 10:16

DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi

28 Avqust 2025 10:12