Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı
10:26 28 Avqust 2025
126 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Naxçıvanda hava limanında oğurluq edən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan Hava Nəqliyyatında Polis Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində qabaqcadan əlbir olaraq oğurluq edən şəxslər - 28 yaşlı Hüseyn Həmzəyev və tanışı 20 yaşlı Səid Kərimli saxlanılıblar.

Onlar hava limanında sərnişinlərə məxsus çamadanlardan 10 min manat məbləğində müxtəlif növ qızıl-zinət əşyalarını talamaqda şübhəli bilinirlər.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

28 Avqust 2025 10:32
Bakıda mənzildə partlayış oldu -

Bakıda mənzildə partlayış oldu - Xəsarət alan var/Yenilənib

28 Avqust 2025 10:05
Bakıda 16 yaşlı oğul anasını hoteldə öldürdü

Bakıda 16 yaşlı oğul anasını hoteldə öldürdü

28 Avqust 2025 09:35
DOST Mərkəzindəki yanğın söndürüldü -

DOST Mərkəzindəki yanğın söndürüldü - VİDEO / YENİLƏNİB

27 Avqust 2025 17:10
Kino çəkilişi heyəti qəzaya düşdü:

Kino çəkilişi heyəti qəzaya düşdü: Ölən və yaralı var - FOTO

27 Avqust 2025 15:06
Toya gedən şəxslər qəzaya düşdü -

Toya gedən şəxslər qəzaya düşdü - Yaralılar var

26 Avqust 2025 18:27
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

I sinfə qəbulla bağlı 39 minə yaxın sorğu yerləşdirilib

28 Avqust 2025 11:40

Almaniyada Putinin şərəfinə gümüş sikkə buraxıldı

28 Avqust 2025 11:15

Valideynləri tərəfindən döyülən uşaq komadadır -

28 Avqust 2025 10:55

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

28 Avqust 2025 10:49

Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

28 Avqust 2025 10:42

İtkin düşən 4 nəfər tapıldı

28 Avqust 2025 10:32

Naxçıvanda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

28 Avqust 2025 10:26

"Delta Capital” və “Zuhur” MMC-nin lisenziyası dayandırıldı

28 Avqust 2025 10:21

"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi -

28 Avqust 2025 10:16

DYP küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi

28 Avqust 2025 10:12