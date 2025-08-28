Saat 12:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Bu gün saat 12:00-dan Sumqayıt şəhərinin təbii qazla təchizatında məhdudiyyət olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi Sumqayıt Qas İstismar Sahəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, şəhərin Xəzər bağları ərazisində yerləşən Sürücülük məktəbinin yaxınlığında qazi ailəsinin qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar olaraq 600 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Təmir-bərpa işləri başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.