Partlayış olan binanın sakinlərinə kirayə pulu veriləcək

Partlayış olan binanın sakinlərinə kirayə pulu veriləcək
13:03 28 Avqust 2025
150 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bakının Nizami rayonunda Əli Vəliyev küçəsində partlayış nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən binada 15 mənzilin sakininə müvəqqəti kirayə pulu veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan Əsədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Bakının Nizami rayonunda Əli Vəliyev küçəsində yerləşən binada ilkin ehtimala görə qaz sızması nəticəsində partlayış baş verib: "Hadisə beşmərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsində birotaqlı mənzildə baş verib. Hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan və həyatını itirən olmayıb, lakin binanın birinci girişinin dörd və beşinci mərtəbələri qəzalı vəziyyətə düşüb. Orada xilasetmə işləri aparılıb, əhali təxliyə edilib, bina nəzarətə götürülərək bütün kommunikasiya xətləri kəsilib. Müəyyən olunub ki, birinci girişin dörd və beşinci mərtəbələri tam qəzalı vəziyyətə düşüb. Həmin mərtəbələr sökülüb yenidən bərpa ediləcək. Yaxın müddətdə hökumət bununla bağlı müvafiq qərar qəbul edəcək. Layihə, smeta sənədləri hazırlanacaq, binanın bərpa işlərinə başlanılacaq. Binanın bərpası müddətində birinci girişdə yaşayan 15 mənzilin sakinlərinin müvəqqəti yaşayışı üçün kirayə haqları ödəniləcək. Çalışacayıq ki, bu işləri qısa müddətdə başa çatdıraq və sakinləri öz evlərinə qaytaraq".

Xatırladaq ki, bu gün səhər saatlarında Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Əli Vəliyev küçəsində beşmərtəbəli yaşayış binasında mənzildə partlayış baş verib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanlı hakimr UEFA-dan təyinat aldı

Azərbaycanlı hakimr UEFA-dan təyinat aldı

28 Avqust 2025 13:54
Avqustun 29-da qaz kəsiləcək -

Avqustun 29-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

28 Avqust 2025 13:40
Bakıda ictimai nəqliyyatda qiymət 1 manat olacaq?

Bakıda ictimai nəqliyyatda qiymət 1 manat olacaq?

28 Avqust 2025 13:35
Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlandı

Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlandı

28 Avqust 2025 13:08
Avqustun 29-da havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 29-da havanın temperaturu dəyişəcək

28 Avqust 2025 12:12
Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

28 Avqust 2025 11:34
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanlı hakimr UEFA-dan təyinat aldı

28 Avqust 2025 13:54

Avqustun 29-da qaz kəsiləcək -

28 Avqust 2025 13:40

Bakıda ictimai nəqliyyatda qiymət 1 manat olacaq?

28 Avqust 2025 13:35

Azyaşlının döyülməsi faktı araşdırılır -

28 Avqust 2025 13:10

Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlandı

28 Avqust 2025 13:08

Partlayış olan binanın sakinlərinə kirayə pulu veriləcək

28 Avqust 2025 13:03

Prezident Maqdalena Qrononu qəbul edib -

28 Avqust 2025 12:52

“Qarabağ”ın əldə etdiyi qazanc bəlli oldu -

28 Avqust 2025 12:21

"Qalatasaray"dan böyük transfer -

28 Avqust 2025 12:17

Avqustun 29-da havanın temperaturu dəyişəcək

28 Avqust 2025 12:12