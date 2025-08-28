Bakıda ictimai nəqliyyatda qiymət 1 manat olacaq?

Bakıda ictimai nəqliyyatda qiymət 1 manat olacaq?
13:35 28 Avqust 2025
115 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Son günlər sosial şəbəkələrdə və yerli mediada Bakıda ictimai nəqliyyatda gedişhaqqının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəqliyyat üzrə ekspert Azər Allahverdiyev Musavat.com-a açıqlamasında bildirib ki, tarif dəyişikliyi qaçılmaz ola bilər: “İctimai nəqliyyatda sərnişin daşınmasının maya dəyəri son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu artımı əsasən yanacaq, ehtiyat hissələri və işçi qüvvəsi xərclərinin bahalaşması şərtləndirir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, qiymət artımı insanların sosial vəziyyətinə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Əks halda, sərnişinlər üçün əlavə yük olacaq”.

Qeyd edək ki, 2023-cü ildən etibarən ictimai nəqliyyatda gedişhaqqı qiymətlərini Tarif Şurası yox, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tənzimləyir.

Xatırladaq ki, hazırda metroda gedişhaqqı 50 qəpik, paytaxtdakı avtobus marşrutlarında isə məsafədən asılı olaraq 50 qəpik-1 manat arası dəyişir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanlı hakimr UEFA-dan təyinat aldı

Azərbaycanlı hakimr UEFA-dan təyinat aldı

28 Avqust 2025 13:54
Avqustun 29-da qaz kəsiləcək -

Avqustun 29-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

28 Avqust 2025 13:40
Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlandı

Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlandı

28 Avqust 2025 13:08
Partlayış olan binanın sakinlərinə kirayə pulu veriləcək

Partlayış olan binanın sakinlərinə kirayə pulu veriləcək

28 Avqust 2025 13:03
Avqustun 29-da havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 29-da havanın temperaturu dəyişəcək

28 Avqust 2025 12:12
Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlandı

28 Avqust 2025 11:34
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanlı hakim UEFA-dan təyinat aldı

28 Avqust 2025 13:54

Avqustun 29-da qaz kəsiləcək -

28 Avqust 2025 13:40

Bakıda ictimai nəqliyyatda qiymət 1 manat olacaq?

28 Avqust 2025 13:35

Azyaşlının döyülməsi faktı araşdırılır -

28 Avqust 2025 13:10

Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlandı

28 Avqust 2025 13:08

Partlayış olan binanın sakinlərinə kirayə pulu veriləcək

28 Avqust 2025 13:03

Prezident Maqdalena Qrononu qəbul edib -

28 Avqust 2025 12:52

“Qarabağ”ın əldə etdiyi qazanc bəlli oldu -

28 Avqust 2025 12:21

"Qalatasaray"dan böyük transfer -

28 Avqust 2025 12:17

Avqustun 29-da havanın temperaturu dəyişəcək

28 Avqust 2025 12:12