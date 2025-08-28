Leyla Əliyeva Şamaxıda bağçaların açılışında iştirak etdi

Leyla Əliyeva Şamaxıda bağçaların açılışında iştirak etdi
20:09 28 Avqust 2025
95 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Avqustun 28-də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Şamaxının İkinci Cabanı və Böyük Xınıslı kəndlərində inşa olunan körpələr evi-uşaq bağçalarının açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva açılışda iştirak edib.

Leyla Əliyeva körpələr evi-uşaq bağçalarının otaqları ilə tanış olub, uşaqlar üçün yaradılan şəraitə baxış keçirib.

Bildirilib ki, hər iki bağça kəndlərin mərkəzində yerləşir. Müasir və tam təchizatlı körpələr evi-uşaq bağçalarında balacalar üçün yataq və oyun otaqları, idman və musiqi zalları, tibb otağı, yeməkxana və digər inzibati, texniki otaqlar mövcuddur. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri zəruri mebel və avadanlıqlarla tam təchiz edilib. Bağçaların həyətyanı ərazilərində yaşıllaşdırma işləri aparılıb, uşaq əyləncə qurğuları quraşdırılıb.

İkinci Cabanı kənd körpələr evi-uşaq bağçasının rəhbəri Töfə Bəşirova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bağça 41 ildir fəaliyyət göstərsə də, heç vaxt bu cür şərait olmayıb: "Köhnə bağça yararsız vəziyyətə düşdüyündən fərdi evdə fəaliyyət göstərirdik. Heydər Əliyev Fonduna müraciət etdik, qısa müddət ərzində yeni bağça inşa olunub təhvil verildi. Sabahdan yeni bağçada uşaqları qəbul edə biləcəyik. Yeni bağçada 1-3, 4-6 yaş arasında qruplar fəaliyyət göstərəcək. Qonşu kəndlərdən də bağçamıza müraciətlər var. Uşaqlarımız üçün yaradılan şəraitə görə Heydər Əliyev Fonduna dərin minnətdarlığımızı bildiririk".

Leyla Əliyeva daha sonra Şamaxıda və Ağsuda bir neçə ailəni ziyarət edib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

10:00-da qaz kəsiləcək -

10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

28 Avqust 2025 20:14
Namiq Qaraçuxurlu Rusiya sərhədində saxlanıldı

Namiq Qaraçuxurlu Rusiya sərhədində saxlanıldı

28 Avqust 2025 19:42
Masallıda din xadimləri üçün seminar-treninq keçirildi -

Masallıda din xadimləri üçün seminar-treninq keçirildi -FOTO

28 Avqust 2025 17:52
Gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirildi

Gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirildi

28 Avqust 2025 17:32
Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

28 Avqust 2025 17:21
Valideynlərinin zorakılığa məruz qoyduğu azyaşlılar körpələr evinə yerləşdiriləcək

Valideynlərinin zorakılığa məruz qoyduğu azyaşlılar körpələr evinə yerləşdiriləcək

28 Avqust 2025 16:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli oldu

28 Avqust 2025 20:35

Leyla Əliyeva Şamaxıda bağçaların açılışında iştirak etdi

28 Avqust 2025 20:09

Namiq Qaraçuxurlu Rusiya sərhədində saxlanıldı

28 Avqust 2025 19:42

Zelenski Ərdoğanla Azərbaycan səfirliyinin binasının vurulmasını müzakirə etdi

28 Avqust 2025 19:27

"Microsoft" "Bluetooth" səs texnologiyasını kökündən dəyişəcək

28 Avqust 2025 19:05

​“Qalatasaray” transferə doymur -

28 Avqust 2025 19:05

Rəsmi Bakı “İbrahim sazişi”nə qoşulacaq? -

28 Avqust 2025 18:52

Məktəblərdə yeni dərsliklər tədris olunacaq -

28 Avqust 2025 18:41

“Qarabağ”ı təkcə onlar təbrik etmədi -

28 Avqust 2025 18:36

Azərbaycanda müəllimlərin sayı niyə azalır? -

28 Avqust 2025 18:31