Məktəblər gec başlayacaq? - Nazirlik açıqlama verdi

Məktəblər gec başlayacaq? -
16:10 30 Avqust 2025
155 Elm və Təhsil
Mətbuat
A- A+

“Formula -1” yarışları ilə əlaqədar məktəblərin daha gec – sentyabrın 21-dən sonra başlayacağı ilə bağlı fikirlər dolaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən Lent.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 2025-26-cı tədris ilinin başlamasına təsadüf edən “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar tədris prosesinin başlama tarixinin dəyişdirilməsinə dair yayılmış məlumat həqiqəti əks etdirmir:

“Aidiyyəti məsələlərlə bağlı yalnız rəsmi mənbələrə istinad edilməsi xahiş olunur. Əlavə olaraq bildiririk ki, yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşən təhsil müəssisələri ilə bağlı “Formula-1″ Azərbaycan Qran-prisi dövründə müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiqinə dair qərar veriləcəyi təqdirdə ictimaiyyətə məlumat veriləcək”.

