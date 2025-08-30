Məktəblər gec başlayacaq? - Nazirlik açıqlama verdi

“Formula -1” yarışları ilə əlaqədar məktəblərin daha gec – sentyabrın 21-dən sonra başlayacağı ilə bağlı fikirlər dolaşır.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən Lent.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 2025-26-cı tədris ilinin başlamasına təsadüf edən “Formula-1” üzrə Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar tədris prosesinin başlama tarixinin dəyişdirilməsinə dair yayılmış məlumat həqiqəti əks etdirmir:
“Aidiyyəti məsələlərlə bağlı yalnız rəsmi mənbələrə istinad edilməsi xahiş olunur. Əlavə olaraq bildiririk ki, yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşən təhsil müəssisələri ilə bağlı “Formula-1″ Azərbaycan Qran-prisi dövründə müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiqinə dair qərar veriləcəyi təqdirdə ictimaiyyətə məlumat veriləcək”.