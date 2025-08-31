Süni intellektlə təchiz edilmiş stetoskop - Bu xeyirləri var

Alimlərin araşdırmalarına görə süni intellektlə (AI) işləyən yeni nəsil stetoskop həkimlərə ürəyin üç fərqli xəstəliyini cəmi bir neçə saniyə ərzində müəyyən etməyə imkan verəcək.
Metbuat.az “Independent”ə istinadla xəbər verir ki, cihaz ürək döyüntüləri və qan axınının insan qulağının ayırd edə bilmədiyi incə fərqlərini təhlil edə bilir.
Bununla yanaşı, eyni vaxtda ürəyin elektrik siqnallarını qeydə alan sürətli elektrokardioqram (EKQ) testi aparılır.
Bu texnologiya həqiqi bir dönüş nöqtəsi ola bilər və ürək çatışmazlığı, ürək qapağı xəstəliyi və ürək ritm pozuntuları, o cümlədən atrial fibrilasiya olan xəstələrin daha erkən müalicəsinə şərait yaradacaq.