Ölçmə vasitələri üzrə sertifikatı necə əldə etmək olar? - Rəsmi açıqlama

Ölçmələrin dəqiqliyi və etibarlılığı cəmiyyətin müxtəlif sahələrində – insan sağlamlığının qorunmasından tutmuş ətraf mühitin mühafizəsinə, dövlət təhlükəsizliyindən istehlakçı hüquqlarının təmin olunmasına qədər mühüm rol oynayır.
Bu baxımdan, standart nümunələrin və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasında bu proses “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Qanuna əsasən dövlət tənzimləməsinin vacib istiqamətlərindən biri kimi həyata keçirilir və hüquqi-normativ çərçivə ilə təmin olunur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, standart nümunələrin və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi barədə sertifikatların əldə olunması ilə bağlı müraciətlər 2024-cü il mayın 1-dən etibarən Keyfiyyət informasiya sistemi (https://e-keyfiyyet.gov.az/home) vasitəsilə həyata keçirilir.
Qeyd olunub ki, standart nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi barədə sertifikat almaq üçün müraciətçi ərizə ilə Agentliyə müraciət etməlidir. Ərizəyə standart nümunənin və ya ölçmə vasitəsinin pasportu, istismar sənədləri və istehsalçı müəssisənin sənədlər dəsti, istehsalçı və ya digər xarici ölkənin dövlət qurumu tərəfindən verilmiş tip təsdiqi haqqında sertifikat (mövcud olduğu halda), standart nümunənin və ya ölçmə vasitəsinin təsviri, həmçinin yoxlama metodikası əlavə olunmalıdır.
Standart nümunələrin və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi barədə hazırlanmış sertifikatlar fiziki və hüquqi şəxslərə Bakı KOB Evində təqdim olunur. Sertifikat 5 il müddətinə verilir. Tipi təsdiq edilmiş standart nümunələr və ya ölçmə vasitələri barədə məlumatlar dövlət reyestrinə (https://e-keyfiyyet.gov.az/informative-services/re...) daxil edilir.Standart nümunə və ya ölçmə vasitəsinin tipinin təsdiqi barədə məlumatı hüquqi və fiziki şəxslər Keyfiyyət informasiya sisteminin “İnformativ xidmətlər” bölməsindən əldə edə bilərlər.
“Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun 30.4-cü maddəsinə əsasən, standart nümunə və ya ölçmə vasitəsinin tipinin təsdiqi üçün 30 AZN dövlət rüsumu nəzərdə tutulur.
2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında Keyfiyyət informasiya sisteminə 2826 müraciət daxil olub. Onlardan 1183-nün tipi təsdiqlənərək sertifikat verilib, 347 müraciətə imtina olunub, 566 müraciət üzrə isə araşdırma davam edir. Tip təsdiqi verilmiş ölçmə vasitələrinin 47%-ni fiziki-kimyəvi, təzyiq, sərf-həcm və tibbi ölçmə vasitələri təşkil edir.